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Байден запретил Буту возвращаться в США
Байден своим указом запретил Буту возвращаться в США
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Глава Белого дома Джозеф Байден своим указом о помиловании российского гражданина Виктора Бута запретил ему возвращаться в США и получать доход с художественных и других произведений о его жизни там.
Документ предписывает запрет на возвращение Бута в Соединенные Штаты, запрет на получение финансовой прибыли прямо или косвенно с любого вида и объема книги, фильма или другого произведения, продукции СМИ об обстоятельствах смягчения наказания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что помилование было подписано еще 2 декабря.
Напомним, Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой
Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»
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После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.
Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.
Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.
«Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
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Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Появились первые кадры обмена Бута в аэропорту Абу-Даби
ФСБ опубликовала первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту Абу-Даби
ФСБ России обнародовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби.
Грайнер говорит на видео, что счастлива оказаться на свободе, ее доставили спецбортом на место обмена в аэропорт Абу-Даби из колонии в Мордовии.
Россиянину Виктору Буту дали позвонить родным. «Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», – сказал он матери по телефону, передает ТАСС.
Он рассказал, что в ходе обмена летел через британский Манчестер, а для обмена с Грайнер его забрали прямо из камеры тюрьмы.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
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Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
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Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
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Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.
В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер
Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов.
«Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем
В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер.
Конгрессмены США утвердили антироссийский военный бюджет на 2023 год
Палата представителей Конгресса США утвердила военный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год в объеме 858 млрд долларов
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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют данные о голосовании, переданные американским телеканалом C-SPAN.
Голосование по проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который начался 1 октября, еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для утверждения количество голосов, передает ТАСС.
Вынесенный на голосование проект оборонного бюджета США был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также делает постоянным запрет на обмен с Россией информацией, касающейся систем ПРО. Кроме того, в законопроекте указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей России в мероприятиях Группы двадцати (G20) и ряда других международных организаций.
После утверждения Палатой представителей Конгресса США проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД проанализировал проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
Песков: Обмен Бута на Грайнер не был шагом к примирению с США
В Кремле заявили, что ситуация с обменом Бута на Грайнер не была связана с попыткой наладить диалог России с США
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Достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал не делать «гипотетических выводов» о том, что это может ознаменовать выход из кризиса в отношениях России и Штатов – двусторонние отношения остались в том же печальном состоянии, передают «Известия».
По информации представителя Кремля, обменом Бута и Грайнер занимались спецслужбы. Песков отметил, что главным итогом стало возвращение в Россию Бута, который незаконно 14 лет находился в плену.
Песков добавил, что в Кремле Буту желают скорейшей реабилитации. Врачи в данный момент оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
Адвокат сравнил американскую тюрьму Бута с «Алькатрасом»
Адвокат Тарасов сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом»
Российский бизнесмен Виктор Бут большую часть срока провел в одиночной камере американской тюрьмы «Марион», ставшей преемником «Алькатраса», рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе. По словам Тарасова, «Марион» является преемником тюрьмы «Алькатрас», которую закрыли в 1960-е годы, передает ТАСС.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецблоке, где ограничено общение с внешним миром, где пристально следят за тем, как заключенные общаются, потому что там сидят люди, которые проходят по политическим статьям. В камере Бут был один, либо с сокамерником, сообщил Тарасов, отметив, что это очень жесткий режим заключения.
В пятницу ночью спецборт с Бутом приземлился в Москве. В четверг в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Алькатрас – американская тюрьма в Калифорнии, в которой содержался Аль-Капоне. В 1963 году тюрьма была закрыта из-за устаревшей инфраструктуры.
Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине
Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.
Половина стран G20 отказалась поддержать изоляцию России
Шерпа России в G20 Лукаш заявила, что половина стран «Двадцатки» поддерживают РФ
Примерно половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, сообщила шерпа России в объединении Светлана Лукаш.
Отмечается, что страны Запада в рамках G20 всё еще продолжают антироссийскую риторику, обвиняя Россию в кризисе мировой экономики в сфере продовольствия или энергетики. Однако половина стран G20, а если еще учесть приглашенные страны, относятся к России дружелюбно, поддерживая ее решения, передает ТАСС.
По словам шерпы, эти страны считают изоляцию России недопустимой, так как признают ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».
По мнению Лукаш, переломный момент наступил на саммите G20 в ноябре, когда всё же был выстроен определенный диалог, благодаря чему была итоговая декларация.
Соединенные Штаты тем временем обозначили, что намерены добиться исключения российской стороны из G20.
Более того, в проект оборонного бюджета США включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
Супруга осужденного в России экс-дипломата США Фогеля предположила скорый обмен мужа
Супруга экс-дипломата США Фогеля заявила, что госдеп обсуждает освобождение мужа
Госдеп США заверил, что продолжается обсуждение освобождение осужденного в России за контрабанду наркотиков бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявила его супруга Джейн Фогель газете The Washington Post.
Супруга осужденного экс-дипломата Фогеля считает хорошим знаком освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, и предположила, что ее муж Марк будет следующим, передает РИА «Новости».
«Не унывайте, Марк все еще является частью обсуждений», – заявила Джейн Фогель о том, что ей сказали чиновники госдепа.
Между тем, газета подчеркивает, что президент США Джо Байден во время обращения в четверг по вопросу обмена не упомянул имени Фогеля.
Бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, которому 61 год, вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Нью-Йорка. В его багаже было обнаружена марихуана и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. По одной из версий, фигурант мог использовать дипстатус, который у него был до мая 2021 года, для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Химкинский суд Подмосковья приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
В МИД заявили о попытках США спровоцировать дефолт в России
Замглавы МИД Рябков заявил, что США преследуют цель спровоцировать в России дефолт
Соединенные Штаты стремятся спровоцировать в России дефолт путем истощения запасов валюты, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Штаты уже не скрывают своего стремления истощить в России запасы валюты, рейдерски захвачивая размещенную в банках США часть российских валютных резервов. Более того, в США хотят предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, передает РИА «Новости».
Такие инструменты воздействия рассматриваются Москвой как попытка спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики, отметил Рябков.
По мнению замглавы МИД, Штаты не станут отменять антироссийские санкции вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события.
При этом Рябков подчеркнул, что на борьбу с Москвой Вашингтон бросит весь возможный арсенал воздействия.
Сюда он отнес экономическое, военно-политическое, технологическое и информационно-пропагандистское давления, заметив, что все это находится «в перспективе константой американской внешней политики». По словам политика, в Москве не надеются «на проблески здравого смысла» у американских представителей.
Резюмируя, Рябков подчеркнул, что сохраняющееся уверенное и стабильное состояние российской экономики выводят Белый дом из себя.
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России.
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира
В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США.
Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».