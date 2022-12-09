В Латвии включили экс-ведущего «Дождя» Коростелева в черный список

МВД Латвии включило экс-ведущего «Дождя» Коростелева в черный список

Бывшего ведущего телеканала «Дождь» (признано СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева включили в черный список, сообщили местные СМИ.

По данным Lenta.ru, ведущий работал из Грузии и латвийской визы или ВНЖ у него нет, поэтому власти страны не могут привлечь его к ответственности за слова о российских военных. В связи с этим Коростелеву запрещен въезд в Литву.

Ведущий может обжаловать это решение в административном окружном суде.

Напомним, вещание «Дождя» запретили в Латвии после нескольких нарушений со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.