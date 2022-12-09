Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара

Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС.

«Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории.