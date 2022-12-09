Путин прибыл в столицу Киргизии

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 04:58  |  vz.ru
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Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

Россия обсуждает ответные меры на нефтяной ценовой потолок Егор Алеев/ТАСС
Россия готовит ответ Европе на ценовой потолок по нефти. Неофициально называется как минимум три возможных варианта контрсанкций. Однако у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. В итоге может оказаться, что лучший вариант ответа Европе на ее подрыв рыночных основ может лежать совсем в другой плоскости. Какой четвертый вариант есть у России, чтобы отомстить Европе? Подробности...
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На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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Францию учат жить без электричества

«Мы великая страна, у нас великая энергетика», – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все REUTERS/Florion Goga
Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако «великая держава» нашла выход: граждан учат обходиться без него. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Немцы начали искоренять русских

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Сотни людей уже осуждены в Германии за публикацию в Сети символа «Z» или за поддержку России. После 24 февраля германское общество сорвало с себя маску – немцы показали, как безнаказанно и на законных основаниях можно жестко и бесчеловечно обращаться с русскоязычными. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Россия готова взять на себя ответственность за Евразию

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не стоит упрекать некоторых наших партнеров по СНГ, что они сидят и ждут, чем кончится СВО. Таков удел этих стран – быть ведомыми более сильными государствами. Мы должны доказать, что входим в число мировых лидеров. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Украина нуждается в возмездии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Можно рассуждать, что мы не такие, как они. Можно говорить, что месть – это из Средневековья. Но месть – это способ заставить врага бояться. А пока на Украине не начнут дико бояться России, удары по Донецку и другим российским городам не прекратятся. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Виктор Бут вернулся в Россию

Турция против Греции: будет ли война?

Попытка переворота в Германии

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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин прибыл в столицу Киргизии

    Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза

    9 декабря 2022, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС.

    Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях.

    Путин назвал значимые результаты спецоперации
    Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть
    		    7 декабря 2022, 18:25
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС.

    «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!»

    Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

    Коментарии (116)
    Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины

    8 декабря 2022, 15:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.

     

    По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ.

    «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он.

    «Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства.

    В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре.

    В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо.

    Коментарии (43)
    Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу
    Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу

    7 декабря 2022, 20:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима.

    Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

    Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма.

    «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина.

    Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время.

    Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

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    Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет
    		    7 декабря 2022, 17:50
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

    Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

    Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.

    «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.

    «Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин.

    Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных.

    Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

    Коментарии (96)
    Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
    		    7 декабря 2022, 17:23
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, они не выполняли свои задачи, поэтому Москва вынужденно отказалась от сотрудничества с ними, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия многократно обращалась в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, продвигать права человека, заявил Путин, говоря о 8-летнем нарушении прав жителей Донбасса Украиной. «Но там – во многих из них во всяком случае, в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, – делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства..

    «И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят», – отметил Путин.

    По словам президента, все это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи.



    «Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства. 

    По его мнению, существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. «В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил Путин.

    Коментарии (22)
    Путин назвал размер дополнительных выплат медикам первичного звена
    Путин заявил о дополнительных выплатах медикам первичного звена с 2023 года

    7 декабря 2022, 18:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Дополнительные выплаты медикам в первичном звене начнут поступать с января 2023 года, их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, выплата будет зависеть от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает и какие функции выполняет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года».

    «В первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года», – пояснил Путин.

    В целом глава страны выразил согласие с тем, что необходимо совершенствовать систему оплаты труда, особенно в первичном звене здравоохранения. Также он добавил, что перед кабмином стоит задача по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, работа идет.

    При этом, заключил он, «надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков».

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    Пескова спросили о поездках Путина за рулем
    Песков заявил, что Путин продолжает самостоятельно ездить за рулем

    6 декабря 2022, 14:25

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин водит машину и продолжает делать это и сейчас, если есть возможность, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, комментируя кадры с Крымского моста.

    По словам Пескова, в Огарево или в Сочи президент ездит за рулем электромобиля, что ранее все видели.

    «Поэтому он часто водит машину», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Ранее Владимир Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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    Путин ободрил Героя России во время выступления в Кремле
    Путин поддержал Героя России во время выступления в Кремле

    8 декабря 2022, 14:43

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время его речи после награждения в Кремле.

    Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что в условиях боевых действий каждый хочет остаться в живых, однако чувство самосохранения уходит на второй план для людей, живущих высшими идеалами.

    Путин призвал помнить тех, кто погиб, и пожелал здоровья и благополучия получившим ранения.

    Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России.

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    Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на российскую нефть
    Путин обсудил с Аль Нахайяном антирыночные ограничения цен на российскую нефть

    7 декабря 2022, 12:42

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном решение западных стран о введении ограничений на нефть из России, сообщает пресс-служба Кремля.

    Главы государств подчеркнули эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

    Путин и Аль Нахайян обсудили также ситуацию с «противоречащими принципам мировой торговли» попытками Запада ввести антирыночные ограничения на стоимость нефти из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также в ходе беседы президенты обсудили вопросы сотрудничества между государствами с учетом договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне 11 октября в Санкт-Петербурге. Стороны затронули вопрос продвижения торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство обсуждает варианты ответа на введение «нефтяного потолка цен» на ресурсы из России, решение будет озвучено сразу после принятия.

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    Путин: Националисты Польши хотят вернуть Западную Украину

    7 декабря 2022, 18:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Польские националисты «спят и видят», как забрать себе Западную Украину, а единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

    Он отметил, что в Польше некоторые националистические элементы спят и видят, как бы вернуть так называемые свои исторические территории, то есть те, которые Украина получила в результате решения Иосифа Сталина после Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Из Польши, как известно забрали эти территории, отдали cоветской Украине. Ну, конечно, националистические элементы в Польше спят и видят, как их вернуть. И к этому будут стремиться, чего бы кто ни говорил. К этому и будут вести дело, я в этом нисколько не сомневаюсь», – заявил Путин.

    «Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия, которая и способствовала тому, что Украина эти территории по решению Сталина получила», – подчеркнул президент.

    Но, по словам главы государства, это дело самих украинских политиков будущего: «Нынешние политики мало что в этом понимают и не думают об этом. Хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться. Любое более активное участие их западного соседа в украинских делах в конечном счете будет направлено на отторжение украинских территорий, западной части Украины. Но бог с ними, это их дело».

    Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Польша отправляет своих военных для поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны.

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    Путин: Каждый боец на передовой – герой

    8 декабря 2022, 13:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле подчеркнул, что для него лично и всех жителей страны каждый боец на передовой спецоперации является героем.

    «Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания «Герой России». Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас – герой», – передает ТАСС слова Путина.

    Звезды Героев из рук главы государства получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они удостоены также почетного звания «Летчик-космонавт РФ».

    Золотые звезды вручены еще десяти Героям России. Двое из них – полковники Максим Стефанов и Сергей Демьяненко – представляют различные подразделения 929-го государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ, еще двое – майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин – служат в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Воздушно-десантные войска на церемонии представлены также подполковником Сергеем Иштугановым и лейтенантом Денисом Скакуновским, а Военно-морской флот – подполковником Александром Завадским из 11-го армейского корпуса Балтфлота и капитаном Павлом Семенко из 14-го армейского корпуса Северного флота. Также награжден майор Александр Волков из 10-й отдельной бригады спецназначения Южного военного округа и подполковник, начальник оперативного управления – замначальника штаба Восточного округа войск Росгвардии Сергей Белозеров.

    Всего на торжественное мероприятие в Кремле приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

    День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря. Дата приурочена к празднику Российской империи – Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 года по 1917 год. Традиция чествования Героев Отечества была возобновлена в РФ в 2013 году. С тех пор Путин ежегодно проводил в Кремле приемы для героев по случаю этой даты, за исключением последних двух пандемийных лет. В 2020–2021 гг. глава государства в День Героев Отечества обращался к ним с видеопоздравлением.

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    Песков назвал заявления Киева о продолжении атак на Россию фактором опасности
    Песков: Заявления со стороны Киева о продолжении атак на Россию – фактор опасности, но все меры принимаются

    6 декабря 2022, 13:37

    Текст: Елизавета Шишкова

    Открытые заявления Украины о продолжении атак на Россию являются фактором опасности, однако все необходимые меры принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о том, связано ли заседание Совбеза во вторник с атаками на российские территории со стороны Украины, Песков уточнил, что Совет безопасности России собирается раз в неделю, и этот день сегодня.

    При этом, по его словам, безусловно открыто заявляемая киевским режимом линия на продолжение террористических актов является фактором опасности. Этот фактор учитывается, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Во вторник президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны.

    Напомним, ранее 6 декабря в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.

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    Путин: Фейки не должны мешать ВС России выполнять свой долг

    8 декабря 2022, 16:25

    Текст: Елизавета Шишкова

    Бредни и фейки не должны помешать российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин, общаясь в Кремле с военными, награжденными Золотыми Звездами Героев России.

    «Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне», – передает его слова ТАСС.

    Путин отметил, что не нужно быть особенно искушенным в информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. По словам главы государства, «шум, гам и треск на всю вселенную» в ответ на действия России на Украине также не должны мешать выполнению задач.

    Ранее Путин заявил, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять.

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    Путин заявил о готовности России защищать себя всеми имеющимися средствами

    7 декабря 2022, 17:29

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия ориентируется на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта. Они не то, чтобы этих людей считают людьми второго сорта, они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование… С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами», – передает его слова ТАСС.

    Путин подчеркнул, что прежде всего Москва будет ориентироваться на мирные средства, но при этом готова защищаться всеми имеющимися средствами.

    В ходе заседания Путин также заявил, что Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств.

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    Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации
    Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации

    7 декабря 2022, 18:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами.

    «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет.

    Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных.

    «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он.

    Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

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