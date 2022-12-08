«Единая Россия» создала региональное отделение в Херсонской области

В состав регионального политсовета Херсонского отделения «Единой России» вошли врио главы региона Владимир Сальдо, представители общественности, социальной сферы, администрации региона, участники гуманитарной миссии партии. Секретарем избран координатор гуманитарной миссии партии в регионе, заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Единая Россия» шла на выборы депутатов Госдумы с народной программой, в которой нашли отражение более 2,5 млн наказов с мест. Совсем недавно основные положения народной программы были подкреплены принятием федерального бюджета на предстоящую трехлетку. И сегодня, формируя региональное отделение в Херсонской области, наша главная задача – в короткую перспективу сделать все, чтобы каждый элемент народной программы нашел свое отражение на этой земле. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, социальная поддержка граждан, качественные дороги, многие другие вопросы», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«От того, насколько эффективно это все будет реализовано здесь, будет зависеть главное: комфорт, спокойствие, благополучие жителей Херсонской области», – приводятся его слова на сайте партии. Он также подчеркнул, что Херсонское региональное отделение должно работать так же эффективно, как и другие в стране.

«Необходимо сформировать всю партийную инфраструктуру, открыть местные, первичные отделения, общественные приемные «Единой России». Центральный исполнительный комитет окажет не просто методическую и координационную поддержку, а вместе с вами руками будет выстраивать эту работу», – сказал Турчак.

Секретарь Генсовета, представляя кандидатуру врио секретаря Херсонского отделения «Единой России» Игоря Кастюкевича, напомнил также, что он с первых дней координирует работу гуманитарной миссии в регионе и недавно был награжден Орденом Мужества.

«Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области продолжается и будет продолжаться», – подчеркнул Турчак.

В свою очередь, Кастюкевич отметил, что партия работает как над решением проблем людей, которых не затронула эвакуация, так и эвакуированных из Херсона и части левобережья.

«Работы у регионального отделения партии будет много. Уверен, что многие жители, которые сейчас находятся в других регионах России, захотят вернуться на херсонщину. Учитывая, что здесь тоже заработает программа по выплатам и жилищным сертификатам. Эти люди тоже должны рассчитывать на нашу поддержку. У партии здесь есть слаженная команда и все, что нужно, чтобы жители региона чувствовали защиту и поддержку», – сказал секретарь Херсонского отделения партии.

О желании вступить в партию заявили уже более тысячи жителей области. Ранее региональные отделения «Единой России» были открыты в ДНР, ЛНР и Запорожской области.