Медведев поблагодарил активистов «Молодой Гвардии» за волонтерскую работу В ЕР предложили прекратить тратить бюджетные средства на суррогатное материнство для иностранцев 8 декабря 2022, 12:16 «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей, заявила вице-спикер Госдумы и глава партийной комиссии по защите материнства и детства Анна Кузнецова. «Еще раз подтверждает слова о защите национальных интересов то, что ни одна компания, занимающаяся данным бизнесом, не была внесена в список иноагентов. Этим документом мы боремся с теми, кто использует нашу страну и граждан в интересах зарубежных «непартнеров», – приводит слова Кузнецовой сайт ЕР. Она отметила, что некоторые позиции до сих пор не согласованы с рядом ведомств, однако инициаторы будут настаивать на принятии документа в неизменном виде. Кузнецова напомнила, что законопроект также направлен на исполнение указа президента об основах госполитики и защите духовно-нравственных ценностей. «Мы защищаем национальные интересы страны и защищаем здравый смысл», – заключила она. Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах Лавров поделился впечатлениями от увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетов 7 декабря 2022, 15:36

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международного форума «Примаковские чтения» рассказал о своем неприятном опыте «знакомства» с гендерно-нейтральными туалетами. Такие уборные, по словам главы МИД, он впервые увидел в Швеции в прошлом году, когда Лавров посещал заседание СМИД ОБСЕ. «Мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: «у нас все общее», – передает ФАН слова министра. Лавров признался, что изначально не поверил услышанному. По мнению дипломата, обустраивать совместные уборные – «не по-людски». Ранее Лавров заявил, что в российском обществе, подавляющее большинство представителей которого придерживаются православных традиций, гомосексуализм не приживется. Путин назвал значимые результаты спецоперации Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть 7 декабря 2022, 18:25

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС. «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!» Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Новости СМИ2 СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой» Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу» 7 декабря 2022, 15:29 Текст: Кристина Цыцура

Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico. «Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер. При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет. Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ 7 декабря 2022, 23:30 Текст: Ольга Иванова

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию. Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 1990-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей. Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего, это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются. Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей. Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России. В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными. Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Новости СМИ2 В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине 8 декабря 2022, 04:23

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

В украинском конфликте наступил переломный момент, обусловленный усилением российских военнослужащих и ослаблением киевского режима, пишут обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. В статье для Newsweek они указали, что российские силы оснащены самым современным оружием. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки, передает РИА «Новости». Журналисты также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта. Напомним, урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill. Украинские гостиницы отказались принимать сотрудников американской ЧВК «Моцарт» 8 декабря 2022, 06:50 Текст: Ольга Иванова

Гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя воюющих на стороне Украины американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» бойцов, считается, что последние – цели ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на основателя и главу компании, полковника морской пехоты США в отставке Эндрю Милберна. Он добавил, что ВСУ несут «невероятные потери» в Артемовске, причем в качестве пополнения им приходят неподготовленные новобранцы, 80% из которых даже «никогда раньше не стреляли», передает ТАСС. Ранее «Группу Вагнера» сравнили с американской ЧВК «Моцарт». Новости СМИ2 Зеленский: Украинцы будут самыми влиятельными в мирное время 8 декабря 2022, 03:04

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится, но украинцы останутся «самыми влиятельными» в Европе. «Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы, при этом издание отметило, что из-за его лидерских качеств Запад игнорирует проблемы Украины. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии Эксперт назвал разоблачение госпереворота в Германии зачисткой толерантных к России активистов 7 декабря 2022, 14:46

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот. «Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник. «Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он. «Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт. «Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин. «Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник. «Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог. «Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он. «Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин. «Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник. Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ. По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства. Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия. Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon. Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи. Новости СМИ2 Меркель назвала Минские соглашения попыткой сделать Украину сильнее Меркель назвала Минские соглашения попыткой «дать Украине время» 7 декабря 2022, 15:59

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт». По словам Меркель, Украина использована данное ей время, чтобы стать еще сильнее. Она подчеркнула, что Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина, передает ТАСС. Экс-канцлер пояснила, что уже тогда всем было ясно, что конфликт заморожен, а проблема не решена. Меркель добавила, что сомневается в том, что на тот момент страны НАТО могли оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада. Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России 8 декабря 2022, 09:56

Фото: Скриншот из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд. По его словам, уже на третий день пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны Российской армии, в результате которого порядка 50 солдат ВСУ получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости». Макдональд рассказал, что получил приказ бежать из палаток в сторону леса и постараться укрыться там, при этом люди паниковали и тем самым усугубляли ситуацию. Ранее на Украину захотел вернуться приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога. Новости СМИ2 Писатель Быков отменил творческий вечер в Латвии из-за решения властей закрыть «Дождь» 7 декабря 2022, 17:40

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Писатель и поэт Дмитрий Быков (признан иноагенттом) отменил запланированный в Риге на 20 декабря творческий вечер после решения латвийских властей отобрать лицензию у телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом). «Я должен был в Риге давать поэтический вечер. Но я не буду его там давать. И это не знак солидарности с «Дождем», хотя с «Дождем» я солидарен. Это чистая прагматика. Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь», – приводит «Дождь» слова Быкова в Telegram. Решение властей Латвии осудил и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). Он назвал его ударом по зрителям телеканала: «Решение латвийского регулятора несправедливо, оно политическое, а не юридическое. Это было очевидно с самого начала, потому что те обвинения (…) смехотворны». Венедиктов призвал журналистов «Дождя» обратиться в суд и «бороться за восстановление честного, профессионального имени». В защиту «Дождя» выступил и британский журналист Аркадий Островский. Он заявил, что «Дождь», а также ряд других СМИ, таких как «Медуза*» (признано иноагентом), является «вторым фронтом» и союзником Украины в конфликте Киева с Москвой. Напомним, Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Позже вещание телеканала прекратили в Литве. Лицензия давала телеканалу право распространять контент в России, странах Евросоюза, США. «Дождь» был включен в пакет каналов, транслируемых латвийскими вещателями. До отзыва лицензии телеканал получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения: за показ карты с Крымом в составе России и за слова ведущего Алексея Коростелева «наша армия» в адрес ВС России. В третий раз предупреждение было вынесено за эфир, где Коростелев говорил о помощи российским военным «с оснащением и элементарными удобствами на фронте». Позже канал прекратил сотрудничество с ведущим, однако вслед за ним в знак протеста с «Дождя» уволились еще несколько журналистов. Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) попросила в видеообращении прощения у уволенного Коростелева. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эмиграция погубила телеканал «Дождь». СМИ: Страны ЕС попросили ЕК ослабить антироссийские санкции Financial Times: Страны ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать санкции для экспорта продовольствия из России 7 декабря 2022, 16:22

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России. Власти европейских стран пояснили, что существующие санкции задерживают жизненно важные поставки зерновых и удобрений из России в нуждающиеся страны, передает Lenta.ru со ссылкой на Financial Times. Против санкций также выступил ряд африканских стран, которые столкнулись с продовольственным кризисом. Ранее в МИД заявили, что страны Европы заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия была готова безвозмездно передать беднейшим странам. Новости СМИ2 Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами 7 декабря 2022, 14:49 Текст: Кристина Цыцура

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости». Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень. Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС. Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней. Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров. Британец обвинил в изнасиловании украинского беженца 8 декабря 2022, 01:49 Текст: Ольга Иванова

Британец заявил, что пережил сексуальное насилие со стороны украинского беженца, которого он приютил, при этом полиция не предъявила обвинения беженцу, пишет газета Daily Mail. По словам жителя Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Он выбрал мужчину, с которым до этого общался по телефону и которого не смущал тот факт, что хозяин жилья – гей, пишет Daily Mail. Беженец из Ужгорода в августе заселился к британцу, а несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели. В статье утверждается, что тот был пьян и фрагментарно помнит инцидент, передает РИА «Новости». Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет доказательств, необходимых для предъявления обвинения украинцу, и отпустили его. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу 7 декабря 2022, 20:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.