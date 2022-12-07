Путин: ВСУ расстреливают своих военных за уход с боевых позиций

Украинские военные расстреливают перед строем своих солдат за уход с боевых позиций, в российских ВС такого нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук», – передает его слова ТАСС.

Глава государства добавил, что в России не только нет ничего подобного.

Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.