|
|
В Новосибирске снабдили энергией новую ледовую арену благодаря отечественному оборудованию
В Новосибирске успешно подключили новую ледовую арену к энергообеспечению благодаря отечественному оборудованию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Установленное отечественное оборудование позволило оперативно подключить новую ледовую арену к городской системе энергоснабжения, после чего на объекте завершается комплекс пуско-наладочных работ инженерно-технического оборудования.
Уточняется, что изначально планировалась установка трансформаторных подстанций французского производства, однако из-за ряда санкций пришлось поменять проектные решения и использовать оборудование, произведенное компанией GREENCAST в Петербурге, сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Как отметил министр строительства региона Алексей Колмаков, эта ситуация – хороший пример импортозамещения. Российский аналог удалось найти достаточно быстро, а характеристики высокого качества оборудования не вызывают сомнений.
Согласно информации генерального подрядчика ООО «ЭлинАльфа», все системы нового ледового дворца в данный момент обеспечены энергоснабжением.
Синдеева: Возможно, телеканала «Дождь» не будет – не нужно это говно будет никому
|
|
Гендиректор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) опубликовала видеообращение, в котором она попросила прощения у уволенного ведущего Алексея Коростелева, слова которого стали причиной для отзыва лицензии у канала в Латвии.
Синдеева в своем Telegram-канале рассказала, что Коростелева уволили «за ошибку». «Мы из-за ошибки уволили Лешу (Алексея Коростелева). Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Лешу от эфира, выдохнуть. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать: «Леша, прости», – сказала Синдеева.
Также она попросила вернуться к работе экономического обозревателя Маргариту Лютову и ведущего Владимира Роменского (признан иноагентом в России). «Лёш, Рит, Роменский, ребят, возвращайтесь на «Дождь». Это была ошибка, никакого злого умысла. Была очень плохая ошибка, и украинцы могут за это нас не простить, но это ошибка», – сказала Синдеева в своем видеообращении.
«Дорогие мои коллеги, наверное, я сейчас вас подвожу, потому что вы не согласны с моим решением. У вас есть полное право вести себя как считаете нужным. Но больше я ничего не могу сделать. Я хочу оставаться человеком», – добавила она.
Синдеева считает, что после ее заявления «все может разрушиться»: «И, возможно, не будет телеканала – ну не нужно это говно будет никому».
Напомним, ранее нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь». В пятницу руководство «Дождя» объявило об увольнении одного из своих ведущих – Алексея Коростелева.
Причиной стали сказанный им в эфире слова, где он попросил зрителей присылать на электронную почту канала факты недостаточного снабжения российских войск в зоне СВО: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». За это высказывание телеканал получил третье предупреждение от властей Латвии и был закрыт.
Ранее телеканал «Дождь» получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения за показ карты, где Крым входит в состав России, и за слова того же Коростелева «наша армия», сказанные в эфире в адрес ВС России.
Во вторник Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предложила запретить въезд в страну ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке армии России.
В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
|
|
Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.
Генпрокуратура Германии заявила о роли России в организации госпереворота
Генпрокуратура ФРГ: Подозреваемые в подготовке госпереворота заговорщики связывались с представителями России
|
|
Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС.
Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы.
Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России.
При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».
Ранее сообщалось, что в Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка.
В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России
Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.
Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.
По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля
|
|
Тот факт, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) участвовал в обряде венчания, свидетельствует об отказе этого артиста от иудейской веры. Соответственно, он не имеет права на израильский паспорт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в прессе еврейского государства возникла дискуссия о том, что Галкина и его жену Аллу Пугачеву могут лишить израильского гражданства.
«В аккаунте Максима Галкина в социальных сетях они изучили видеоролик его свадьбы с Аллой Пугачевой. Очевидно, что церемония прошла в церкви, а не в синагоге, в присутствии православных священников. Раввины на свадьбе не присутствовали. На записи видно, что во время обряда Галкин прижимает икону к груди и целует ее, то есть совершает христианский обряд. Из этого делается вывод о том, что перед венчанием артист сменил свою религию. Но иудей, сменивший свое вероисповедание, автоматически лишается права на получение гражданства Израиля. Даже если мать Галкина – еврейка, это уже не имеет значения», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Чтобы получить израильское гражданство, необходимы две вещи. Первое – иметь еврейские корни. Если мать еврейка, то ее дети иудеями считаются автоматически. Если же еврейские корни подтверждаются только в третьем, даже в четвертом поколении, то человеку необходимо принять иудаизм. Обращение в веру называется гиюр. Этот обряд можно проводить в Израиле, а можно и в раввинате в России. Перед этим необходимо выучить еврейские традиции, не менее месяца соблюдать их, а также пройти несколько иудейских обрядов», – пояснил эксперт.
Ципис добавил, что те данные, которые указываются в анкете на получение гражданства Израиля, всегда проверяются. «На слово никто никому не поверит. Еврейское происхождение необходимо подтвердить документально. Кроме того, процедура гиюра крайне сложна, а подготовка к нему может занять много времени», – уточнил Ципис.
Получить вновь право на израильское гражданство после смены вероисповедания теоретически возможно, однако это процесс долгий и непростой, поясняет эксперт. «Для этого следует отказаться от предыдущей религии и вновь принять иудаизм. Если же окажется, что Галкин остался христианином, то его гражданство, если он его уже получил, может быть аннулировано», – резюмировал эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в еврейском государстве во вторник возник скандал вокруг деятельности агентства «Натив», которое курирует вопросы репатриации. Как заявили журналисты 13-го канала, агентство допускало нарушения при оформлении паспортов репатриантов, в частности, по их мнению, россияне Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), скорее всего, незаконно получили гражданство. По данным телеканала, документы для российских звезд могли делаться «по знакомству», причем в нерабочие дни, передает RT.
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
Журналисты отмечают: Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет. Скорее всего, она получила паспорт только на том основании, что является супругой репатрианта. Если паспорт Галкина будет аннулирован, то паспорт Пугачевой тоже будет аннулирован автоматически.
Правда, официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой публиковали СМИ. Ранее Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
В ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Пугачева и Галкин провели обряд венчания. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», – написал Галкин в своем Instagram* (эта соцсеть компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав видеозапись обряда.
Bloomberg: Россия рассматривает введение фиксированной цены на нефть
|
|
Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
«Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что оба варианта будут подвергаться регулярному пересмотру. Сейчас же Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе.
О какой цене идет речь, пока понимания нет, уточнило агентство. Также говорится о подготовке указа президента о том, что российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, участвующие в соглашении о потолке цен.
Ранее в МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.
В ДТП с военным грузовиком и микроавтобусом в ДНР погибли 16 человек
Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек
Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР), погибли 16 человек, пострадали еще трое, сообщили в экстренных службах.
Как сообщил источник ТАСС, на трассе Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы.
Ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.
В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20
Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
Папа римский назвал свои слова о бурятах и чеченцах «фигурой речи»
|
|
Пап Римский Франциск заявил, что его слова о жестокости бурят и чеченцев были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи», заявил во вторник председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на полученное им письмо понтифика.
По словам Севастьянова, понтифик считает, что его слова извратили, он, наоборот, защищал русскую культуру, говоря о том, что она является неотъемлемой частью европейской культуры.
«Когда он упомянул бурят и чеченцев, это была фигура речи, где он просто хотел сказать, что даже украинцы не обвиняют русских в жестокости», – передает ТАСС слова Севастьянова.
Также понтифик отметил, что Россия является «неотъемлемой частью» Европы, которая без нее неполноценна. Указано на желание папы римского показать, что Россия миролюбивая гуманистическая культура, а русский народ взаимосвязан с Европой.
«Нельзя говорить, что русские – жестокий народ. Потому что это такой же европейский народ», – заключил собеседник агентства.
Напомним, Папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.
В Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков
|
|
Полиция Германии ведет крупную операцию против правых экстремистов, запланировавших штурмовать немецкий парламент, сообщает журнал Spiegel.
Согласно источникам издания, спецназ проводит работу одновременно в одиннадцати федеральных землях. В данный момент задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Уточняется, что обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях.
Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б.
По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.
При этом в генпрокуратуре отметили, что «нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков».
В конце ноября попытку госпереворота предприняли в африканском государстве Сан-Томе и Принсипи. Начавшаяся около 0.40 по местному времени (3.40 мск) в пятницу, она была предотвращена к 6.00, всех подозреваемых задержали.
Полиция непризнанного Косова отступила с севера края после столкновения с жителями
Спецназ полиции непризнанного Косова ушел из населенной сербами северной части края после столкновений с населением, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Нападения произошли в Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, у меня есть информация. Сейчас там мирно, я жду сообщения из Клинического центра в Косовска-Митровице», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников.
Попытка ворваться в здание избирательной комиссии возмутила местных жителей, тогда произошли столкновения и силы косовской полиции отступили. Ранее сообщалось, что сотрудники спецназа полиции непризнанного Косова вместе с членами муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, где проходили выборы.
Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине
Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине в 18 млрд евро на 2023 год
Министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли достичь согласия по новому пакету макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 млрд евро на 2023 год, сообщил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра.
По данным издания Politico, возможность договоренности заблокировала Венгрия. При этом Станюра добавил, что «цель остается прежней – начать перечислять помощь Украине в начале января». Он подчеркнул, что ЕС будет искать решения сложившейся ситуации.
«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», – заявил он в ходе открытой части заседания, которая транслировалась на сайте Совета.
Напомним, ранее пакет помощи Украине одобрил Европарламент.
Медведев назвал автора постов в его Telegram-канале
Медведев рассказал, кто пишет посты в его Telegram-канале
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале, потому что за него «такую штуковину никто не напишет».
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», – приводит ТАСС его слова на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».
Ранее Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками.
ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску
Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.