Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский МиГ-29

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Ясеновое, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой народной республики. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – добавили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка Луганской народной республики, Васильевка, Сладкое Запорожской области.

Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской народной республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи.