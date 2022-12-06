Посол России в Болгарии рассказала о блокировке автомобиля протестующими в Софии

Посол России в Болгарии Митрофанова рассказала о протестах в Софии, в центре которых оказалась

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова рассказала о блокировке служебного автомобиля протестующими рядом с посольским храмом, где проходило торжественное богослужение.

Комментируя ситуацию она уточнила, что во вторник участвовала в торжественной службе в храме Святителя Николая Чудотворца по случаю 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии.

«Церковь была блокирована с одной стороны, там были полицейские, какой-то большой опасности ... все это не представляло. Пытались они шумом помешать литургии, но, конечно, этого не произошло. Я вышла через другой вход и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают протестующие. Но я просто уехала на другой машине», – передает ТАСС слова Митрофановой.

Дипломат отметила, что в Болгарии существует «украинская общественность», которая пытается периодически организовывать провокации перед посольством или, как в этот раз, перед посольским храмом.

Однако она подчеркнула, что нельзя сказать, что дипломаты в этой стране подвергаются сильному давлению, так как «болгары очень хорошо к русским относятся, очень гостеприимны». «Но надо сказать, что некая если не опасность то не знаю какое слово подобрать она в воздухе витает, поэтому нужно быть более осторожным», – добавила Митрофанова.

Между тем в посольстве России в Болгарии сообщили, что об угрозе главе дипмиссии Элеоноре Митрофановой в ходе демонстрации речи не идет.

«Действительно, там была небольшая демонстрация, потому что, как утверждают протестующие, служба посвящена победе русской армии на Украине, что не соответствует действительности, потому, что цель приезда митрополита Антония – участие в торжествах по поводу 70-летия подворья патриарха Московского и всея Руси в Софии», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что с послом все в порядке. «Вы просто можете посмотреть по фото, там просто напротив церкви были выставлены люди с плакатами и флагами, но не более.. там оно не так все страшно, как малюют», – заключили в российской дипмиссии.

Ранее издание Novinite сообщило, что протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).