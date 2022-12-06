Путин поручил внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан Пескова спросили о поездках Путина за рулем Песков заявил, что Путин продолжает самостоятельно ездить за рулем 6 декабря 2022, 14:25 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин водит машину и продолжает делать это и сейчас, если есть возможность, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, комментируя кадры с Крымского моста. По словам Пескова, в Огарево или в Сочи президент ездит за рулем электромобиля, что ранее все видели. «Поэтому он часто водит машину», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Ранее Владимир Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Путин разрешил ежемесячные выплаты на ребенка из средств материнского капитала Президент Владимир Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала 5 декабря 2022, 16:04 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка. В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году). Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту 5 декабря 2022, 17:34

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Глава государства сел за руль автомобиля и лично проехал по мосту, также президент пообщался со строителями, сообщает РИА «Новости». Президент спросил про левую сторону моста. «Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?» – спросил он. «Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая», – ответил Хуснуллин. Президент поручил это сделать. Путин поинтересовался у Хуснуллина, мешал ли шторм восстановлению моста. «Очень мешали (шторма), из 56 дней 22 был шторм. Исходя из этого были применены уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли», – рассказал вице-премьер. Кроме того, Путин согласился с идеей Хуснуллина наградить строителей, которые восстановили Крымский мост в короткие сроки. Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места. По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Новости СМИ2 Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года» Путин на форуме «Мы Вместе» вручил награду волонтеру года 5 декабря 2022, 19:50 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин в Международный день добровольцев принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» и вручил награду победителю в номинации «Волонтер года». Глава государства наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. Получив награду из рук главы государства, Тараненко поблагодарил его и всех граждан страны «за поддержку волонтерского движения, за поддержку Донбасса и за то, что мы наконец-то дома», передает ТАСС. «Эта награда, действительно, доказательство того, что мы на правильном пути, мы совершаем правильные поступки, делаем правильные дела. Я неспроста говорю «мы», потому что это заслуга не только моя, это заслуга большой команды», – отметил победитель и поименно перечислил своих коллег, назвав их настоящими патриотами. Путин и Тараненко вместе ушли со сцены, при этом президент приобнял волонтера. Церемония вручения наград состоялась в первый день одноименного форума волонтеров, который будет проходить в Манеже до 7 декабря. Премия присуждается за вклад в достижение национальных целей развития РФ до 2030 года. Основной ее задачей является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, назвав их «целой огромной армией». Кремль анонсировал участие Путина в мероприятии по случаю Дня Героев Отечества Песков: Путин на следующей неделе поздравит в Кремле героев Отечества 4 декабря 2022, 15:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выступит на следующей неделе в Кремле на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, значится ли в графике президента такое мероприятие. По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», глава государства на следующей неделе также проведет совещание с членами Совбеза России, посетит саммит Евразийского экономического союза в Бишкеке, проведет заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «МыВместе». Ранее президент Владимир Путин поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО. Напомним, Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна находиться в зоне особого внимания властей всех уровней. Новости СМИ2 Стало известно о реакции Путина на истории матерей военных Матери военных: Путин дал поручения касательно каждого бойца 5 декабря 2022, 11:39 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин имеет полную информацию о происходящем на территории спецоперации, каждую рассказанную матерями военных историю он пропускает через себя, рассказала зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк. По ее словам, глава государства полностью владеет информацией, пропуская все через себя. Костюк добавила, что касательно каждого военного, о котором рассказывали матери, Путиным были даны конкретные поручения, передает РИА «Новости». Помимо прочего, Костюк отметила, что матери военных часто находятся в местах боевого слаживания и «тоннами организовывают» все эти волонтерские истории, грузы доставляют повсеместно. Зампред также рассказала, что все матери на встречу с Путиным шли со схожими эмоциями. По ее словам, перед встречей женщины не могли сдержать слез, а некоторые плакали и во время встречи и рассказов историй. Костюк добавила, что все «сегодня молят о том, чтобы другие были живы». На прошлой неделе глава государства встречался с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. Путин призвал оказывать максимальную поддержку для реабилитации участников спецоперации. Путин увеличил штатную численность сотрудников СК для работы в новых регионах Путин увеличил штатную численность сотрудников СК для работы в новых регионах России 5 декабря 2022, 21:59

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Следственного комитета (СК) России почти на тысячу человек. В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе президента о внесении изменений в указ от 14 января 2011 года «Вопросы деятельности Следственного комитета РФ» говорится, что штатная численность Следственного комитета (кроме военных следственных органов СК РФ) увеличена до 21 989 человек, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий следователей, – до 20 734. Это обусловлено формированием состава СК в новых субъектах России, сообщает ТАСС. Также отмечается, что штатная численность военных следственных органов СК доведена до 2566 человек, это на 100 должностей военных следователей больше, чем было ранее. Ранее Путин заявил, что новые российские регионы должны пройти интеграцию судебной системы с российской как можно быстрее. Новости СМИ2 Путин подчеркнул важность сухопутного коридора в Крым Путин указал на важность дороги, соединяющей Крым с остальной частью России 5 декабря 2022, 17:59 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин во время посещения Крымского моста подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что вице-премьер Марат Хуснуллин дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению и дорожного полотна, сколько человек было задействовано, какие работы еще будут продолжаться, передает РИА «Новости». По его словам, состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России, указал представитель Кремля, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, которого сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту. Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в ряде сфер экономики Путин продлил на год запрет на сделки с долями «недружественных» иностранцев в ряде сфер 5 декабря 2022, 21:25 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в указ президента России от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, передает ТАСС. Первоначально ограничения были введены на срок до 31 декабря 2022 года, в новом документе установлена дата «до 31 декабря 2023 года включительно». Под запрет попадают любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. При этом, согласно указу, президент может специальным решением разрешить какую-либо сделку, попадающую под ограничения. Ранее президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению. Новости СМИ2 Школьник из Югры разработал онлайн-систему обеспечения нуждающихся едой 5 декабря 2022, 21:06

Фото: vk.com/fs_nfg

Текст: Олеся Отрокова

«Команда волонтеров создала онлайн-сервис для перераспределения излишков продуктов между теми, кто желает поделиться и кто нуждается. За четыре года работы удалось поддержать более трех тысяч человек», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Владимир Овсепян. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве. «Участники нашего проекта гордятся сразу двумя показателями. Во-первых, мы помогаем людям. Это многодетные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие пенсионеры, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Во-вторых, мы спасли более тонны продовольствия», – сказал Владимир Овсепян, руководитель проекта «Фудшеринг», 16-летний школьник из города Нефтеюганск Ханты-Мансийского округа – Югры. В своей волонтерской работе Овсепяну, по его словам, больше всего запомнилась семья, где воспитывается восемь детей. «Мы неоднократно помогали организациям, объединяющих более 150 человек, например, дома для пенсионеров, детей-сирот. Но именно эта многодетная семья поразила меня атмосферой ответственности, которая там царила. Ответственность чувствовалась не только со стороны родителей, которые стараются так содержать детей, чтобы те ни в чем не нуждались. Но и ответственность я ощущал и со стороны самих детей – они очень серьезные, воспитанные и при этом добрые ребята», – поделился волонтер. По словам Овсепяна, он с ровесниками запустил проект еще в 2018 году, целью было максимально рационализировать чрезмерное количество пищевых отходов в Ханты-Мансийском округе. Система фудшеринга известна во всем мире уже 10 лет, однако в родном школьнику регионе ранее она не была использована. Поэтому Овсепян вместе с такими же неравнодушными подростками, волонтерами создал онлайн-сервисы, на которых пользователи размещают информацию об имеющихся продуктах, их количестве, местонахождении. Через сервис участники договариваются о безвозмездной передаче еды заинтересованным людям. Часто отдают макароны, крупы, иногда мясо и рыбу. Как писала в ранее «РГ», в группе фудшеринга Нефтеюганска – уже около 500 человек. Ежедневно в ней публикуют «лоты» с едой, указывается срок годности. По словам Овсепяна, в команду проекта также вошли его одноклассники. Они договариваются с местными кафе и магазинами, чтобы обеспечить продуктами нуждающихся. К примеру, школьники организовали благотворительную акцию для дома престарелых: по инициативе ребят повара заведения общепита приготовили плов на 71 человека, а торговая сеть бесплатно предоставила продукты. Мотивацией помогать другим людям Овсепян, по его словам, обладает с детства. «Наверное, родился таким. С детства любил помогать людям. Волонтерство, можно сказать, у меня в крови», – рассказал школьник. Участники проекта действуют совершенно бескорыстно, добавляет доброволец. «Продукты, которыми делятся люди, и помощь в их доставке – это абсолютно бесплатно для всех. Правда, у нас есть определенные затраты, например, покупаем специальные коробы для хранения продуктов питания. Для этого, конечно, привлекаем спонсоров», – заключил волонтер. В понедельник, в Международный день добровольцев Овсепян принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе», которая состоялась в Москве. Ранее он подал заявку на эту премию. Президент Владимир Путин в ходе церемонии премии «Мы вместе» вручил награду победителю в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко. Напомним, Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. В этом году на премию было подано рекордное количество заявок. Эксперт: Масштаб волонтерского движения отражает силу России 5 декабря 2022, 23:47

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Текст: Олеся Отрокова

Идея волонтерства, добровольчества гармонично сочетается с российской душой, с присущими ей ценностями солидарности. Добровольческое движение, стремление бескорыстно делать другим добро отражает силу нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политконсультант Алена Август, комментируя прошедшую в Москве церемонию вручения премии лучшим волонтерам. Огромная часть проектов, представленных на премию «Мы вместе», посвящена поддержке россиянами участников СВО, членов их семей, а также своих новых сограждан – жителей новых территорий, отмечает политконсультант Алена Август. По ее словам, премия стала признаком консолидации общества вокруг этой темы. «Любой из этих проектов можно считать уникальным, поскольку люди помогают от души. Описанная в проектах конкретная поддержка тем, кто нуждается, – это не повод поймать хайп или выделиться своей креативной идеей. Люди просто делают добро каждый день, и считают это естественным. Каждое такое дело ложится в общую копилку – а сегодня нам как никогда важно, как говорили наши предки, «навалиться всем вместе». Только тогда получим результат», – сказала Август. «Идея волонтерства, добровольчества в целом гармонично сочетается с российской душой, с присущими ей ценностями солидарности. Как у нас говорят? «Сам погибай, а товарища выручай». Этому нас всегда учили. Так поступали наши предки. Поэтому добровольчество в России и характеризуется такими масштабами, а особенно это стало заметно после того, как движение поддержали власти», ­– уверена эксперт. «Президент на церемонии вручения премии неслучайно подчеркнул, что добровольческое движение, стремление бескорыстно делать другим добро отражает силу нашей страны. Это крайне важно в нынешнее время, когда в других странах, к сожалению, Россию пытаются изобразить как «империю зла». Ответ на это как раз и заключается в том, что наша сила – это про добро», – убеждена Август. Масштаб волонтерского движения доказывает, что ценности взаимопомощи среди граждан нашей страны остаются одними из опорных, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Среди россиян существует взаимовыручка, которая как раз и приобретает системный характер в виде волонтерства. Российскому обществу вообще свойственна самоорганизация, которой много разных примеров. В их числе движение «Мы вместе». Здесь важно учесть, что понять тебя и помочь лучше всего лучше могут люди, которые живут рядом. Да, есть государственные институты, которые несут свою вахту. Но есть, например, паллиативная помощь или помощь в покупке лекарств одиноким пенсионерам. И в данном случае волонтерство – это самое правильное и эффективное решение проблемы», – считает Кирьян. Важным из прозвучавшей в понедельник речи Путина эксперт назвал озвученную цифру о количестве добровольцев в России. «21 млн – это значительная доля населения. Президент сравнил это с армией, я бы сравнил с важным национальным движением. Его доля составляет 15% от всех жителей. Этот размах говорит о зрелости общества, что граждане России живут ценностями взаимопомощи и солидарности, ими руководствуются», – отметил собеседник. В понедельник, в Международный день добровольцев президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках проходящего в Москве одноименного форума гражданского участия. Путин вручил статуэтку «Волонтер года – 2022» Владимиру Тараненко, руководителю народной дружины ДНР, который вместе с командой помогал мирному населению, в том числе участвовал в организации эвакуации 30 тыс. человек в Россию. По мнению президента, «трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи». «И конечно, сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках специальной военной операции выполняют важнейшие задачи по поддержке людей на Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», – сказал Путин. «Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то – люди поехали по зову сердца. И конечно, имена таких людей должна знать вся страна. И конечно, они заслуживают самых высоких наград», – добавил глава государства. Форум «Мы вместе» открылся в Центральном выставочном зале «Манеж» в понедельник и продлится до среды. В этом году в его программах принимает участие около 10 тысяч волонтеров из всех регионов России и 45 стран мира. Новости СМИ2 Путин: В России огромная армия волонтеров 5 декабря 2022, 19:07 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил российских волонтеров с Днем добровольца, назвав их «целой огромной армией». «Наши волонтеры, а их более 21 млн человек – это более 15% нашей страны, это целая армия, огромная армия», – сказал глава государства, выступая на форуме «Мы вместе», передает ТАСС. Путин добавил, что волонтеры, добровольно отправившиеся помогать людям в зоне специальной военной операции, должны быть известны всей стране и достойны самых высоких наград. «Достойных среди волонтеров очень много. С началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую, чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не обязаловка какая-то. Люди поехали по зову сердца», – поделился он. Как считает глава государства, имена таких людей должна знать вся страна. «И, конечно, они заслуживают самых высоких наград», – уверен Путин. Президент выразил благодарность российским волонтерам за поддержку участвующих в СВО военнослужащих и их семей. «Вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках СВО выполняют важнейшие задачи по защите людей в Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», – сказал он. «Я хочу сказать, что абсолютно востребованной является ваша помощь семьям ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон. Спасибо большое», – обратился президент к волонтерам. Напомним, в Москве проходит вручение премии #Мывместе. Песков назвал заявления Киева о продолжении атак на Россию фактором опасности Песков: Заявления со стороны Киева о продолжении атак на Россию – фактор опасности, но все меры принимаются 6 декабря 2022, 13:37 Текст: Елизавета Шишкова

Открытые заявления Украины о продолжении атак на Россию являются фактором опасности, однако все необходимые меры принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, связано ли заседание Совбеза во вторник с атаками на российские территории со стороны Украины, Песков уточнил, что Совет безопасности России собирается раз в неделю, и этот день сегодня. При этом, по его словам, безусловно открыто заявляемая киевским режимом линия на продолжение террористических актов является фактором опасности. Этот фактор учитывается, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости». Во вторник президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны. Напомним, ранее 6 декабря в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Новости СМИ2 Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности 6 декабря 2022, 12:59 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, в ходе которого обсудил обеспечение внутренней безопасности страны. «В повестке дня – обсуждение вопросов внутренней безопасности», – передает его слова ТАСС. Совещание прошло в закрытом режиме. На предыдущем заседании Совбеза Путин обсудил итоги работы российских делегаций на саммитах G20 и АТЭС и результаты встречи главы СВР Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Путин поручил внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан Путин поручил до 1 июня внести изменения в законы для облегчения процедуры банкротства граждан 6 декабря 2022, 13:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля. Правительству и Банку России поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства на граждан, основным источником доходов которых являются госпенсия и (или) соцпособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, передает РИА «Новости» текст сообщения. Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тысяч до 1 млн рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 до 25 тыс. рублей. Кроме того, президент поручил сократить вдвое – с десяти до пяти лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Срок выполнения данных поручений – 1 июня 2023 года. Ранее президент Владимир Путин обсудил с членами правительства новые предложения кабмина по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, он подчеркнул, что это позволит облегчить участь граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию. Новости СМИ2 Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Жапаровым 6 декабря 2022, 12:18 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля. Во время разговора обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня. Путин и Жапаров отметили высокий уровень и динамику отношений, стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, говорится в сообщении на сайте Кремля. Жапаров родился 6 декабря 1968 года. Ранее глава Российского государства направил коллеге поздравительную телеграмму.