Отличившиеся в спецоперации военнослужащие ЗВО получили госнаграды

ВС России не позволили ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска остановили попытку ВСУ восстановить положение в Андреевке, Курдюмовке, Авдеевке и Марьинке ДНР, было уничтожено 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

Также на Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать в Куземовке ЛНР, где было уничтожено до 60 военных ВСУ и техника.

Кроме того, на красно-лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР, подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны авиацией и артиллерией, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

Также Конашенков сообщил, что противник пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское ДНР, там также подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии ВС России.

Противник на этом направлении потерял 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления противника в Купянске Харьковской области, Святогорске и Константиновке ДНР, кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

По данным Минобороны, в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, а возле поселка Каленики ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в Табаевке Харьковской области и Приморском Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Также ВКС России в районе населенного пункта Селидово ДНР сбила вертолет Ми-8 ВСУ.

Всего средствами ПВО сбито за сутки 10 беспилотников в районах населенных пунктов Голиково ЛНР, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка ДНР, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» возле Попасной и Лисичанска ЛНР, а также Новопетриковки, Волновахи и Куйбышево ДНР.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР).

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