Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям спецоперации

Названы способы сделать мобилизацию в регионах России эффективнее

Против России ведет войну блок НАТО и в этих условиях речь идет не только о всеобщей мобилизации всех ресурсов государства, но и о социальной мобилизации, о сплочении общества перед лицом угрозы. Меры поддержки мобилизованных – важный пример сплочения общества. Об этом говорили лидеры регионов и политологи на круглом столе, посвященном солидарности общества с бойцами, которые участвуют в СВО.

«Мы видим, как общество помогает мобилизованным и добровольцам. Те элементы сплочения и общества, и государства, которые приходят в нашу жизнь, позволят поддержать нашу армию и противостоять НАТО», – заявил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва». Он выступил в ходе круглого стола «Поддержка мобилизованных в России: опыт регионов», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Спецоперация – новый вызов для страны, а любой вызов людей объединяет, считает глава комитета Госдумы по молодежной политике, соорганизатор Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев.

«Для мобилизованных и их семей важна поддержка бизнеса, поэтому наше движение обратилось к пяти крупнейшим профильным объединениям нашей страны: Российскому союзу промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоре России», Торгово-промышленной палате и Ассоциации менеджеров. В итоге опубликована совместная декларация, в которой пять этих объединений призвали бизнесменов запустить у себя в компаниях программы поддержки таких семей», – рассказал Метелев. По словам депутата, предусматривается как прямая финансовая поддержка, так и участие детей мобилизованных в корпоративных образовательных программах или их отдых в корпоративных санаториях.

В свою очередь замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Борис Подольный рассказал о работе фонда «Все для победы», установившего связи с командованием частей для сбора информации о потребностях бойцов, участвующих в СВО. По его словам, в организации сбора средств участвуют худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, тележурналист Владимир Соловьев, известные военные корреспонденты. «Также блогер Юрий Подоляка объявил вместе с нами сбор денег на теплые вещи для бойцов – и за полторы недели мы собрали больше 420 млн рублей. Всего же на сегодня фондом собрано больше 2,8 млрд рублей», – сказал Подольный.

Опытом заботы о семьях участников специальной военной операции (СВО), которая в итоге позволяет проводить мобилизацию более эффективно, поделились на круглом столе и главы ряда российских регионов. В частности, многие из них ввели бесплатный проезд для семей фронтовиков, бесплатное посещение детских садов, кружков и секций. За счет региональных властей, к примеру, происходит газификация частных домов, дети бойцов бесплатно получают школьное питание и отдыхают в местных санаториях.

«Наш регион собрал более 80 млн рублей от предпринимателей и закупил для бойцов СВО тепловизоры, ночные прицелы и другую оптику, спальные мешки, теплые вещи, – рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. – Тем временем оборонные предприятия региона перешли на работу в три смены – на круглосуточный режим работы. Региональные власти для поддержки сотрудников запустили ночные рейсы транспорта, открыли ночные смены в детских садах».

В Костромской области расквартированы 331-й парашютно-десантный полк и 1065-й артиллерийский полк, это, можно сказать, «региональные полки», они укомплектованы местными более чем на 80%, сказал глава региона Сергей Ситников. По его словам, костромские власти фактически ведут шефство над этими частями. «Также наши задачи – социализация и реабилитация тех, кто уже возвращается из зоны СВО, обеспечение их профессионального обучения, приоритетное трудоустройство», – перечислил губернатор.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в его регионе забота проявляется еще и таким способом: «Мы разработали инструмент военного социального контракта и подписываем его с семьями мобилизованных. В рамках этого договора мы платим по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, а также беременным женщинам. Мы также взяли на себя половину затрат на услуги ЖКХ».