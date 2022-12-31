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Покупателям из недружественных стран разрешил оплачивать долг за газ валютой
Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате ими долга за газ
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С покупателями из недружественных стран разрешены расчеты в иностранной валюте, если речь идет об оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Документ дополняет мартовский указ об оплате покупателями из недружественных стран российского газа в рублях. В одном из пунктов указывается, что в случае передачи обязательств по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в том же порядке, передает ТАСС.
В новом указе говорится, что в случае взыскания российским поставщиком задолженности или при погашении иностранным покупателем задолженности расчеты можно вести «в иностранной валюте, указанной в контракте». Деньги необходимо переводить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.
Напомним, Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Путин дополнил контрсанкции повышенными пошлинами
Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин
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Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.
В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Приостановлена публикация деклараций чиновников о доходах на время СВО
Декларации чиновников о доходах, расходах и другая информация об их имуществе не будут публиковаться на время спецоперации на Украине, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В период СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, предоставление таких данных СМИ для опубликования не осуществляется, говорится в документе, передает ТАСС.
Также от декларирования доходов и расходов временно освобождены военнослужащие – участники специальной военной операции и чиновники, командированные в новые регионы РФ.
Напомним, в 2022 году чиновники уже публиковали свои сведения о доходах. Глава государства публиковал их в конце марта.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Отбор газа из хранилищ ЕС почти сравнялся с рекордной закачкой
Отбор газа из хранилищ ЕС практически совпал с рекордной закачкой
Отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
По информации компании, откачка газа из хранилищ стран ЕС составила 161 млн куб. м (минимальный показатель для этого дня с 2013 года), в то время как закачка в них – 162,9 млн куб. м, передает ТАСС.
В данный момент европейские ПХГ заполнены на 83,19% (на 12,55% выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,03 млрд куб. м газа.
Ранее сообщалось, что закачка газа в подземные хранилища ЕС продолжает превышать отбор из них более чем в два раза, тем самым устанавливая рекорд для зимнего периода.
По информации западных информагентств, отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов. Причем, по прогнозу Bloomberg, это только начало масштабнейшего энергетического кризиса последних десятилетий.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сильно европейская энергетика стала зависеть от погоды.
Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции
Миллер: Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба
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Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Он отметил, что российские морские газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в настоящее время уверенно работают.
«Сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», – передает ТАСС слова главы Газпрома. По его словам, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
Путин отменил визит в Псков из-за нелетной погоды
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Визит президента Владимира Путина в Псков в среду отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в этот город, глава государства проведет мероприятие в формате видеоконференции из Петербурга, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«В итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, на предприятии откроют выпуск полимеров, необходимых в фармацевтической промышленности, в изготовлении медицинских препаратов, в пищевой промышленности и в производстве непищевой упаковки.
Также во время видеоконференции глава Минпромторга Денис Мантуров расскажет о производстве малотоннажной и среднетоннажной химической продукции.
Кроме того, запланировано выступление начальства компании «Титан-Полимер».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин хотел сам присутствовать при запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить видео-конференц-связь».
Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении
Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – заявил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».
По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.
Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.
По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест.
Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.
Миллер сообщил о снижении мирового спроса на газ на 65 млрд кубов
Падение мирового спроса на газ в 2022 году ожидается на уровне 65 млрд кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время совещания.
Согласно предварительным данным, падение спроса в мире составляет 65 млрд кубометров газа, а 55 млрд из них приходятся на 27 стран Европы, передает РИА «Новости» слова Миллера.
Он добавил, что уходящий год выдался непростым и на энергетических рынках происходили «тотальные изменения».
При этом, как отметил Миллер, мировой рынок газа будет развиваться высокими темпами и по долгосрочному прогнозу в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%, а 40% мирового прироста обеспечит Китай.
Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу сим-карт
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.
За непредоставление в Роскомнадзор информации, необходимой для ведения мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, либо нарушение требований к срокам, порядку или формату представления такой информации придется заплатить такой же штраф.
Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».
Путин назначил прокуроров в новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых российских регионах – в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Сроком на пять лет прокурорами назначены Глеб Михайлов (ЛНР), Кирилл Осипчук (Запорожская область), Андрей Петров (Херсонская область), Андрей Спивак (ДНР), передает ТАСС.
Ранее Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
Газпром анонсировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай
Газпром в среду установит новый рекорд суточных поставок газа по «Силе Сибири» в Китай, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в ходе селекторного совещания.
Он рассказал, что компания приняла решение в декабре поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств, максимальное превышение составило 18,7%. В связи с этим 28 декабря будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай, передает ТАСС.
Также Миллер рассказал, что Газпром по итогам 2022 года добудет 412,6 млрд куб. м газа.
«Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы Газпрома нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа – в страны дальнего зарубежья», – рассказал он.
Ранее сообщалось, что инвестиционная программа на рекордные 2,3 трлн рублей одобрена советом директоров Газпрома.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты
Георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной, теперь за ее публичное осквернение предусмотрено уголовное наказание, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующим законам, публичное осквернение символа воинской славы карается штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.
Такие же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в Сети, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
До этого Госдума приняла проект закона, предлагавший закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 925 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг выросли почти на 4%, примерно до 925 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 893,7 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Ценовой минимум составил 879,4 доллара (–1,6%), максимум – 949,2 доллара (+6,5%). Последние фьючерсы торговались по 924,5 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 891,6 доллара за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее стоимость голубого топлива в Европе сократилась ниже порога в 850 долларов за тысячу кубометров на лондонской бирже ICE, такой показатель наблюдался впервые с 22 февраля.
В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
Депутат Матвейчев: Нацпроекты помогли российской экономике устоять под санкционным давлением
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
«Можно с уверенностью говорить, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Кроме того, в прошедшем году стало очевидно, что они способны подстраиваться под возникающие вызовы и быть крайне гибкими», – рассказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«По моему мнению, наиболее значимыми в новых реалиях стали проекты, связанные со строительством и инфраструктурой. Эта сфера дает экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.
«Кроме того, в нашей стране важным направлением остается сельское хозяйство. Поэтому та поддержка, которая оказывается перечисленным отраслям, помогает экономике нашей страны эффективно противостоять санкционному давлению, увеличивая производительность труда», – указал собеседник.
По мнению депутата, крайне важно то, что реализация нацпроектов незамедлительно началась и на новых территориях – в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к примеру, в рамках национального проекта «Здравоохранение» президентом России поручено провести массовую диспансеризацию детей.
Также в рамках нацпроектах уделено внимание молодежной политике. «Меры поддержки и законодательная база в сфере молодежной политики регулярно совершенствуются, особенно это касается поддержки молодежной занятости, предпринимательства, науки и многого другого», – сказал Матвейчев.
«Молодежь, конечно, всегда будет озвучивать свои проблемы, тем самым создавая поле для совершенствования этой сферы. Но это хорошо. Государство должно уделять больше внимания тому, чтобы молодежь встраивалась в жизнь страны и не стремилась эмигрировать», – полагает политолог.
Резюмируя оценку реализации нацпроектов в целом, депутат подчеркнул их максимальную эффективность. «О такой оценке свидетельствуют и данные социологических исследований, и решения властей продлевать проекты дальше. Если бы они не были востребованы у жителей страны или не справлялись с решением задач государства, то их реализация уже бы прекратилась», – отмечает он.
«Очевидно, что национальные проекты позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы», – заключил парламентарий.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин провел заседание госсовета по стратегическому планированию и национальным проектам. Глава государства назвал опережающее развитие инфраструктуры в России ключевым условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест.
Российский лидер в своем выступлении также указал на необходимость ускорения подготовки и корректировки планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса и параметров гособоронзаказа. Кроме того, Путин акцентировал внимание на недопустимости формального подхода в этих вопросах.
Президент призвал профильные ведомства ускорить работу по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, а также работу по созданию 25 новых университетских кампусов мирового уровня.
Кроме того, правительству поручено нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.
В 2022 году в рамках реализации национальных проектов было построено, реконструировано и открыто большое количество социально значимых объектов. Так, стартовала разработка мастер-планов 25 городов Дальнего Востока и начата реализация масштабной программы «1000 дворов». Запущена образовательная программа «Приоритет 2030. Дальний Восток.
По программе «Единая субсидия» в Якутии открыт крупный кардиологический центр, а в Бурятии открылся Центр ядерной медицины. В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. На Ямале завершился масштабный проект по строительству 22 детских садов. А в Забайкальском крае сдан в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла.
Открыто движение по трансграничному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и по трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. В Югре началось строительство второго моста через реку Обь. На Среднем Урале запущено сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), а в Челябинской области открылся реконструированный участок трассы М-5.
В рамках реализации нацпроектов утверждена программа развития Северного морского пути и стартовали первые субсидируемые каботажные рейсы по СМП атомного контейнеровоза «Севморпуть». В Тверской области строят новый речной порт, который станет частью крупного транспортно-пересадочного узла Центральной России.
На Кубани открыли крупнейший в Европе баскетбольный тренировочный центр для молодежи, а в Карачаево-Черкесии открылся самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества.