Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии

Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».

Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.

Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.

Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.