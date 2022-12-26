В Народном фронте рассказали о проделанной за год работе

Народный фронт отчитался о проделанной за год работе

Народный фронт с лета 2022 года смог собрать 4,2 млрд рублей в рамках проекта «Все для победы», направленного на поддержку военнослужащих, с 18 февраля также удалость собрать и доставить в Донбасс более 200 тыс. тонн гуманитарной помощи, рассказал в интервью руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что Народный фронт за этот год для жителей новых регионов собрал более 9100 тонн самых различных вещей, но в первую очередь – продуктовые наборы. Второе – это, естественно, медикаменты.

Кузнецов сообщил, что с мая фонд «Народный фронт. Все для победы» собрал 4 млрд 250 млн и помогает самым разным воинским частям, в том числе мобилизованным бойцам из разных регионов страны. Полтора миллиона с лишним людей принимают участие в проекте.

Фонд закупил 47 700 спальников, термобелья – 28 800 комплектов, теплой одежды – 16 750, карематов – 15 750, бронежилетов – 8300, обуви – 7650, шлемов – 6700, аптечек – более пяти тысяч, генераторы, перчатки, шины, автомобили и многое другое.

Также фонд помогает центру беспилотных систем в ДНР, где идет обучение операторов дронов в боевых условиях.

«Региональные отделения Народного фронта в ЛНР и ДНР начали работать весной, это была наша принципиальная позиция, состоящая в том, что надо поддерживать там ребят. Юридическую регистрацию мы запустили, еще когда это были независимые Луганская и Донецкая народные республики, потому что нам устав позволяет создавать представительства в других странах», – рассказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что более 150 активистов Народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону специальной военной операции.