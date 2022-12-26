Умер автор песен Алсу «Зимний сон» и «Иногда» Александр Шевченко

Автор песен Алсу «Зимний сон» и «Иногда» Александр Шевченко умер в возрасте 61 года

Исполнитель хита «Будет все, как ты захочешь», автор песен российской певицы Алсу Абрамовой «Зимний сон», «Иногда» и других Александр Шевченко умер на 62-м году жизни, сообщил экс-продюсер группы «Зодчие», друг музыканта Александр Пономарев.

«Я сам узнал два часа назад... Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку», – передает ТАСС слова Пономарева, добавившего, что прощание пройдет в четверг. Пономарев не смог с уверенностью назвать причину смерти, но, по его информации, Шевченко умер от отрыва тромба.

Он сообщил, что сам находится в больнице, у него были проблемы с сердцем. «Вчера что-то мы не созвонились, сегодня должен был ко мне он приехать... Он мой ровесник, лучший друг, один из самых любимых людей», – добавил он.

Шевченко – советский и российский продюсер, певец и композитор. В 1989–1991 годах – солист рок-группы «Зодчие». В 1997 году он исполнил вместе с группой «Дежа-вю» ставшую хитом песню «Будет все, как ты захочешь». В период с 1998–2003 годов был сначала автором одних из самых популярных песен Алсу, а затем менеджером и продюсером певицы.