Суд дал 16 лет колонии убийце «авторитета» в московском фитнес-клубе

Убийцу Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии

Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, с учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных круга Альберта Гейдарова, передает РИА «Новости».

В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере – видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете.



Мотивом убийства следствие сочло «предпринимательскую деятельность потерпевшего», а также «передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области».

Установлено, что недавно освободившегося из колонии Гейдарова поручил устранить его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Он привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину.

В отношении организатора убийства и сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках которого они объявлены в федеральный розыск.

Напомним, в апреле 2021 года в одном из фитнес-клубов Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий. Позже стало известно, что убитый являлся гражданином Азербайджана и находился в России в статусе беженца. Подозреваемого в убийстве в тренажерном зале на улице Авиационной задержали в Москве.

Напомним, Хорошевский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и арестовал до 12 июня Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова.