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26 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ростех начал летные испытания двигателя ПД-8 для самолета SSJ NEW
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Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди?
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Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Эксперт оценил инициативу связать цены на ЖКУ с платежеспособностью граждан
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Тарифы на ЖКУ должны формироваться исходя из реальной потребности обслуживания, ремонта и замены инженерных сетей и оборудования, а не из платежеспособности граждан, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя соответствующее предложение Общественного совета при Минстрое.
Общественный совет при Минстрое предложил при расчете тарифов на ЖКУ учитывать платежеспособность жителей каждого региона, передают «Известия». Если треть населения оплатить коммунальные расходы не в состоянии, то повышать тарифы не станут, в обратном случае – повышение произойдет.
«Инициатива выглядит крайне неоднозначной. Дело в том, что тариф должен формироваться исходя из реальной потребности обслуживания, ремонта и замены инженерных сетей и оборудования. И эта техническая необходимость не зависит от доходов населения. Поэтому привязка роста тарифа к росту доходов населения не имеет логики с технической точки зрения», – считает Степура.
Он подчеркивает, что если у населения низкие доходы, то это не значит, что необходимо меньше ремонтировать сети, или если доходы высокие, от этого больше менять инженерных коммуникаций не нужно. Тарифы, по его мнению, должны быть в любом случае экономически обоснованы с технической точки зрения, в первую очередь.
«Формально, с технической точки зрения, какая разница для местного водоканала, кто потребляет у него воду – богатый дом или бедный? От этого трубы другими не будут, и воду по-другому он очищать не станет», – подчеркивает специалист.
А вот социальная политика в регионе и должна выстраиваться с точки зрения оказания помощи именно малоимущим и нуждающимся, продолжает собеседник. Региональные власти обязаны заниматься повышением благосостояния населения независимо от тарифной политики. «А предлагаемые субвенции регионам должны идти на реализацию именно социальной политики», – заключил Степура.
Ранее СМИ сообщили, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка за оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Однако позже власти опровергли информацию о том, что платежи в связи с этим будут увеличены. Отмечается, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет даже к ее снижению при использовании таких счетчиков.
В ВСУ показали последствия выполнения приказов Залужного
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В Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
«Вот это, пан Залужный, те хлопцы, которые выполняют ваши приказы и не покидают свои позиции. Поедут домой на Рождество», – говорит один из украинских военнослужащих.
Дата съемки неизвестна, но судя по риторике украинского автора – видео снято после того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.
В Иране пригрозили отправить Украину в «доиндустриальную эпоху»
В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
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Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).
Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейских стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.
Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
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При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
Генерал Яков Нагель: Израиль опасается передавать Украине «Железный купол» из-за России
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Россия может перехватить и изучить самую передовую ПВО «Железный купол», заявил в статье для National Interest (NI) израильский генерал Яков Нагель.
Нагель написал, что Израиль боится, что в случае установки ПВО на Украине, Россия завладеет системой на поле боя. Поэтому, по его словам, Тель-Авив не будет передавать ПВО Киеву вслед за США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на National Interest.
Он также отметил, что Израилю тоже необходима эта система ПВО, а ее производство требует времени. Нагель отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.
Напомним, газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
Отметим, что разговоры о возможной передаче оружия происходят публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
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В ВСУ рассказали о массовом дезертирстве военнослужащих
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство бойцов
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Украинские военнослужащие стали чаще самовольно оставлять военные части, необходимо ужесточить наказание за дезертирство на Украине, заявил подполковник ВСУ, которого цитирует издание «Страна».
Он рассказал, что в его части около десятка солдат, которые уже уходили в «самоволку», получили мягкое наказание, но большинство из них снова сбежали, передает РИА «Новости».
«Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», – сказал подполковник.
По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание «вполне ожидаемым».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
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Сивков призвал к жесткому ответу после нападения ВСУ на военный аэродром в Энгельсе
Военный эксперт Сивков: Нападение ВСУ на Энгельс – это повод для ответных мер с повышенной жесткостью
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Повторное нападение на такие объекты, как аэродром в Энгельсе, требует от нас жестких ответных ударов по всем известным позициям противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Минобороны подтвердили, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над аэродромом в Энгельсе.
«Нам необходимо вновь создать радиолокационное поле над всей страной. Это позволило бы обнаруживать и сбивать БПЛА противника еще в отдалении. Альтернативой может быть выстраивание поля над ключевыми районами с достаточной границей для перехвата беспилотников. Такая защита существовала в СССР, пока в ходе реформ Сердюкова не была уничтожена», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Процесс восстановления радиолокационного поля крайне тяжелый – необходимо ставить огромное число радиолокационных станций. Важно создавать самолеты радиолокационного обнаружения (ДРЛО), например, А-50 и А-100. На момент распада СССР у нас было более 30 таких машин. Ими можно было обеспечить контроль над всей европейской частью России. Сейчас в нашем распоряжении всего лишь девять самолетов А-50», – акцентирует эксперт.
«Второе нападение на Энгельс, хотя оно и выглядит как попытка пиара со стороны ВСУ с целью давления на наше общественное мнение, – это повод для применения ответных мер с повышенной жесткостью. Нам необходимо в кратчайшие сроки нанести мощный удар по позициям противника, используя серьезное вооружение. Я бы даже не стал исключать бомбы свободного падения», – подчеркивает собеседник.
«При этом важно помнить, что ни о каких ударах по мирным жителям разговора быть не может. Здесь речь идет о специализированных объектах противника, его позициях, расположениях, скоплении техники и живой силы. ВСУ должны усвоить, что подобные нападения на наши стратегические объекты не останутся без ответа», – заключил Сивков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом в Энгельсе Саратовской области. Инцидент произошел в 1.35 мск. По предварительным данным, аппарат сбили на малой высоте при подлете к военному объекту. В результате падения техники противника погибли трое российских бойцов технического состава. Авиационная техника не повреждена.
В начале декабря Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс, а также гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, несколько человек получили легкие ранения. Тогда российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.
На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие меры необходимо предпринять для защиты тыловых аэродромов России.
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На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards
Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».
В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.
С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.
Международный совет отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому»
Финляндия получила отказ от Международного совета из-за претензий к «Росатому»
Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой Хельсинки расторг в 2022 году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской компании, а также было принято решение, что контракт расторгнут нелегитимно, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Лихачева газете «Известия».
Он добавил, что, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», Финляндии придется строить объект на свои средства.
«Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», – добавил он.
Ранее Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви».
FT оценила успешные действия генерала Суровикина на Украине
FT: Решения генерала Суровикина на Украине снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении
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Решения командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.
По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.
При этом газета указывает на большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Напомним, президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Минобороны Турции описало беспорядки в Париже словами о вскормленной французами змее
Министр обороны Турции Хулуси Акар, говоря о беспорядках в Париже, заявил, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих.
По его словам, «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации (Рабочей партии Курдистана)», сообщает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК «жгут улицы Парижа».
Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.
Стрелявший заявил, что его действия объясняются «расизмом».
После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.
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Производство на фабрике IKEA в Новгороде решили запустить после продажи
Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору есть возможность запустить очень быстро, власти региона проконтролируют сохранность рабочих мест, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, нет смысла закрывать предприятие, которое может хорошо работать по уже налаженной логистической схеме, также удалось сохранить кадры и сырье.
«Тут еще нужно понимать, что наш завод универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA», – передает РИА «Новости» его слова.
Он подчеркнул, что после покупки предприятия власти Новгородской области планируют наладить диалог с новым собственником.
Запад потребовал от Вучича добиться разбора баррикад в Косово за 24 часа
Послы стран Британии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии Александара Вучича добиться разбора баррикад, возведенных на севере Косова и Метохии в течение 24 часов, сообщил телеканал TV Pink.
Послы направили главе страны письмо с такими требованиями, пригрозив не помешать попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру непризнанного Косова Альбину Курти, которые не исключал жертв в таком случае, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова.
Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
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