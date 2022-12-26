Эксперт оценил инициативу связать цены на ЖКУ с платежеспособностью граждан

Тарифы на ЖКУ должны формироваться исходя из реальной потребности обслуживания, ремонта и замены инженерных сетей и оборудования, а не из платежеспособности граждан, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя соответствующее предложение Общественного совета при Минстрое.

Общественный совет при Минстрое предложил при расчете тарифов на ЖКУ учитывать платежеспособность жителей каждого региона, передают «Известия». Если треть населения оплатить коммунальные расходы не в состоянии, то повышать тарифы не станут, в обратном случае – повышение произойдет.

«Инициатива выглядит крайне неоднозначной. Дело в том, что тариф должен формироваться исходя из реальной потребности обслуживания, ремонта и замены инженерных сетей и оборудования. И эта техническая необходимость не зависит от доходов населения. Поэтому привязка роста тарифа к росту доходов населения не имеет логики с технической точки зрения», – считает Степура.

Он подчеркивает, что если у населения низкие доходы, то это не значит, что необходимо меньше ремонтировать сети, или если доходы высокие, от этого больше менять инженерных коммуникаций не нужно. Тарифы, по его мнению, должны быть в любом случае экономически обоснованы с технической точки зрения, в первую очередь.

«Формально, с технической точки зрения, какая разница для местного водоканала, кто потребляет у него воду – богатый дом или бедный? От этого трубы другими не будут, и воду по-другому он очищать не станет», – подчеркивает специалист.

А вот социальная политика в регионе и должна выстраиваться с точки зрения оказания помощи именно малоимущим и нуждающимся, продолжает собеседник. Региональные власти обязаны заниматься повышением благосостояния населения независимо от тарифной политики. «А предлагаемые субвенции регионам должны идти на реализацию именно социальной политики», – заключил Степура.

Ранее СМИ сообщили, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка за оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Однако позже власти опровергли информацию о том, что платежи в связи с этим будут увеличены. Отмечается, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет даже к ее снижению при использовании таких счетчиков.