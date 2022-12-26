Определены победители детского трека конкурса «Начни игру»

Определены победители трека Всероссийского конкурса «Начни игру»

Победителями детского трека конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей»стали пять команд, в составе которых ребята в возрасте от семи до 13 лет и их наставники.

«Начни игру. Дети» – одно из направлений Всероссийского конкурса, которое призвано продемонстрировать детям от семи до 13 лет возможности игровой индустрии, показав, что это увлечение может стать делом всей жизни. Также детский трек позволил развеять сложившиеся вокруг игровой индустрии мифы в глазах родителей.

Конкурсная комиссия, в которую вошли эксперты игровой индустрии, определила перечень лучших проектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Дети представили интересные готовые к реализации идеи, а обучающая программа познакомила их с возможностями профессиональной и личной самореализации.

«Детский трек стал особенным направлением. Разработки ребят превзошли все ожидания, многим удалось представить идеи социально значимых проектов, которые могли бы быть реализованы в самых разных сферах – от искусства до образования», – заметила руководитель конкурса «Начни игру» Марьям Карпова.

Победителями в номинации «Идея» стали авторы проекта «Дети дождя» (Москва), ориентированного на детей с расстройствами аутистического спектра. Игра нацелена на развитие внимания и распознавание эмоций. Лучшим в номинации «Геймдизайн» стал обучающий проект московских школьников «Генерал Минерал» для изучения характеристик и особенностей использования минералов. В номинации «История» победила команда из Тольятти, представившая проект «ХимВОЯЖ». Ребята из Глазова победили в номинации «Сеттинг»: они представили идею игры MilkytheSavior об основах здорового питания и экологичного образа жизни. А пятым победителем стала команда из Симферополя, представившая игру «Хранители Земли».

Из общего числа заявок, которых было более 50, конкурсная комиссия отобрала 15 идей, их авторы и боролись за победу.