Декабрь в Москве побил исторический рекорд по осадкам

Вильфанд: Декабрь 2022 года в Москве побил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений

Декабрь 2022 года в Москве досрочно стал рекордсменом по количеству осадков за всю историю наблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, декабрь 2022 года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году, когда выпало 111,5 мм за весь месяц, а в этом году на сегодня уже выпало 111,6 мм, передает РИА «Новости».

Синоптик добавил, что на этой неделе снова ожидаются обильные осадки, так что к концу года рекордное значение заметно вырастет.

Ранее в декабре в Москве был побит суточный рекорд осадков 1960 года. За 12 часов на город в виде дождя выпало 12-19 мм осадков.