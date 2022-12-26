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Минтруд напомнил о нерабочих днях в 2023 году
Министерство труда и соцзащиты перечислило нерабочие дни в 2023 году
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Министерство труда и соцзащиты напомнило, что новогодние праздники будут длиться девять дней.
В ведомстве объяснили, что праздники продлятся девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Сами каникулы будут продолжаться с 1 по 8 января 2023 года, говорится в Telegram-канале Минтруда.
Кроме того, там напомнили, что праздники, совпадающие с нерабочими днями будут переноситься на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.
Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
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Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
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В ВСУ показали последствия выполнения приказов Залужного
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В Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
«Вот это, пан Залужный, те хлопцы, которые выполняют ваши приказы и не покидают свои позиции. Поедут домой на Рождество», – говорит один из украинских военнослужащих.
Дата съемки неизвестна, но судя по риторике украинского автора – видео снято после того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.
Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.
Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
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В Иране пригрозили отправить Украину в «доиндустриальную эпоху»
В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
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Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).
Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейских стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.
Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
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В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
Генерал Яков Нагель: Израиль опасается передавать Украине «Железный купол» из-за России
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Россия может перехватить и изучить самую передовую ПВО «Железный купол», заявил в статье для National Interest (NI) израильский генерал Яков Нагель.
Нагель написал, что Израиль боится, что в случае установки ПВО на Украине, Россия завладеет системой на поле боя. Поэтому, по его словам, Тель-Авив не будет передавать ПВО Киеву вслед за США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на National Interest.
Он также отметил, что Израилю тоже необходима эта система ПВО, а ее производство требует времени. Нагель отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.
Напомним, газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
Отметим, что разговоры о возможной передаче оружия происходят публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
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При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
В ВСУ рассказали о массовом дезертирстве военнослужащих
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство бойцов
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Украинские военнослужащие стали чаще самовольно оставлять военные части, необходимо ужесточить наказание за дезертирство на Украине, заявил подполковник ВСУ, которого цитирует издание «Страна».
Он рассказал, что в его части около десятка солдат, которые уже уходили в «самоволку», получили мягкое наказание, но большинство из них снова сбежали, передает РИА «Новости».
«Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», – сказал подполковник.
По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание «вполне ожидаемым».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
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Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами
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Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.
«На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.
«Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.
«Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.
«С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.
«С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.
Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.
«Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.
«Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.
«Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.
По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.
Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.
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Беспилотник в ДНР обратил в бегство украинских солдат
РИА «Новости» показало бегство украинского отряда под Авдеевкой из-за беспилотника с гранатами
Беспилотник первой Славянской бригады Народной милиции ДНР, оснащенный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд ВСУ под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка, сообщили СМИ.
При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников.
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Международный совет отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому»
Финляндия получила отказ от Международного совета из-за претензий к «Росатому»
Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой Хельсинки расторг в 2022 году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской компании, а также было принято решение, что контракт расторгнут нелегитимно, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Лихачева газете «Известия».
Он добавил, что, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», Финляндии придется строить объект на свои средства.
«Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», – добавил он.
Ранее Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви».
На Украине потребовали исключить Щербакову из номинантов на премию Skating Awards
Украинская федерация фигурного катания потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) исключить олимпийскую чемпионку Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».
Организация УФФК направила два письма: президенту ISU Ким Чжэ Елю и председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду, передает РИА «Новости».
В письме спортсмены назвали номинацию российской спортсменки «позорным фактом», потребовав исключить из списка номинантов Щербакову.
С Щербаковой за победу в категории «Самый ценный фигурист» поборются 10 олимпийских чемпионов из разных стран. Третья церемония вручения наград ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года.
В Днепре начали раздавать повестки на рынках
В Сети появилось видео, как украинцам раздают повестки на рынках Днепра
На Украине продолжается новая волна мобилизации, в соцсетях публикуются видео с раздачей повесток на рынках города Днепр.
По некоторым данным, численность ВСУ планируется увеличить на 10-15% к февралю 2023 года, а также закрыть текущие потери на фронте.
«Северный. Ходят вручают по рынку и возле рынка повестки», – сказал житель Днепра на видео.
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Накануне в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
14 декабря замглавы Минобороны страны Анна Маляр не исключила новую волну мобилизации на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери. По ее словам, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить.
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Минобороны Турции описало беспорядки в Париже словами о вскормленной французами змее
Министр обороны Турции Хулуси Акар, говоря о беспорядках в Париже, заявил, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих.
По его словам, «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации (Рабочей партии Курдистана)», сообщает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК «жгут улицы Парижа».
Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.
Стрелявший заявил, что его действия объясняются «расизмом».
После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.
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Производство на фабрике IKEA в Новгороде решили запустить после продажи
Производство на мебельной фабрике IKEA в Новгороде после продажи новому инвестору есть возможность запустить очень быстро, власти региона проконтролируют сохранность рабочих мест, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, нет смысла закрывать предприятие, которое может хорошо работать по уже налаженной логистической схеме, также удалось сохранить кадры и сырье.
«Тут еще нужно понимать, что наш завод универсальный, это, можно сказать, основа для мебельного производства, а дизайн ведь может быть любой, не только под IKEA», – передает РИА «Новости» его слова.
Он подчеркнул, что после покупки предприятия власти Новгородской области планируют наладить диалог с новым собственником.