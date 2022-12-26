Паралимпийский комитет России подал апелляцию на приостановку членства в МПК

Названы риски введения ограничений против уехавших россиян

Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами

Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.

«На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.

«Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.

«Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.

«С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.

«С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.

Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.

«Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.

«Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.

«Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.

По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.

Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.

В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.

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