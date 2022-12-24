На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста

В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.

Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.

Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.

В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.