Артюхов выступил с предложениями по развитию молодежной политики

Глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики России до 2030 года. Идеи были озвучены в рамках заседания Госсовета под председательством Владимира Путина, посвященном развитию молодежной политики России.

«Наши школьники – талантливые, целеустремленные и яркие. Когда они получат правильную поддержку со стороны наставников, которые горят желанием работать с детьми, понимают значимость этой работы, именно такие кадры нам нужны во Всероссийском детском движении – уверен, уже в самом ближайшем будущем это даст отличные результаты. Благодаря новому движению работу с молодежью можно выстроить бесшовно: государство будет сопровождать молодого человека на всех этапах взросления, начиная со школы», – приводит его слова Regnum.

По мнению руководителя профильной комиссии, необходимо продолжить обновление молодежной инфраструктуры в регионах. «Мы запустили программу «Регион для молодых», в рамках которой создаются современные и интересные пространства в субъектах страны. Первое распределение поддержки по ней уже прошло, выбраны 42 победителя. Важно, что в результате современные пространства появятся не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, они станут центрами притяжения для местной молодежи», – подчеркнул спикер, добавив, что особое внимание следует уделить подготовке кадров. Важно не только отремонтировать помещения, но и заранее подумать о том, кто будет в них работать.

«Логичным шагом было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки», – предложил глава комиссии Госсовета по молодежной политике.

Напомним, на заседании Госсовета президент России Владимир Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой. Он подчеркнул, что «устремления и помыслы» молодежи, ее «понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине будут определять будущее» страны уже через десять-двадцать лет.

Также глава государства отметил, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Он сообщил, что в России насчитывается порядка 40 млн молодых людей. Путин отметил, что необходимо сформировать условия для максимального раскрытия их потенциала. «Всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья», сказал президент.

Кроме того, Путин не согласился с утверждением о поверхностности молодежи, но указал на шквал информационных атак на российскую молодежь.