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Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
Российский лидер Владимир Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО
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Глава государства Владимир Путин назвал героем каждого, кто в данный момент находится на территории спецоперации, и признался, что ежедневно о них думает.
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что приоритетными являются сложные задачи касательно территорий, где находятся российские военные, передает РИА «Новости».
«Я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно», – отметил российский лидер.
Также Путин вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. Среди них он назвал ушедших руководителей, таких как первый руководитель ДНР Александр Захарченко.
Глава государства подчеркнул, что все эти люди никогда не будут забыты, а также заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.
Владимир Путин во вторник вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами
Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».
Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.
Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.
Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.
Украинские СМИ сообщили о посещении Зеленским Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Артемовске (Бахмуте), находящемся на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщили украинские СМИ.
Как сообщил украинский телеканал «Дом», поездка не была анонсирована и является второй поездкой Заленского на подконтрольную Киеву часть ДНР, ранее в декабре он побывал в Славянске, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил факт поездки, а также отметил, что президент уже находится не в городе.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.
«Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ.
Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России
Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России
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Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости».
«Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он.
Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он.
Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире.
Путин: Бойцы в ходе СВО показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования
Российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации, такие люди особенно важны в «непростое, но значимое время», заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет, сейчас стране вновь брошен такой вызов, передает ТАСС.
Между тем на передовой спецоперации солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, заявил президент.
Путин, обращаясь к присутствующим на церемонии, заявил, что такие люди внесли вклад в развитие страны и проявили себя в непростое время.
Церемония вручения госнаград проходит Кремле, всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград.
Российские войска за сутки уничтожили более 250 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов армейской авиации по подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки Харьковской области ликвидированы до 30 военнослужащих и три автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение нанесено скоплениям живой силы противника на Краснолиманском направлении в районе Невского Луганской народной республики (ЛНР). Возле населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 50 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Российские войска продолжили наступательные действия на Донецком направлении. У населенных пунктов Бахмутское, Ивано-Дарьевка и Орловка Донецкой народной республики (ДНР) в результате комплексного поражения позиций ВСУ ликвидированы более 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Рядом с населенными пунктами Золотая Нива и Константиновка ДНР на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии уничтожены пункты дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Также рядом с Новодонецким ДНР уничтожена ДРГ ВСУ. За минувшие сутки потери противника на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС поражен склад боеприпасов ВСУ возле Невского ЛНР, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах, сообщил Конашенков.
Недалеко от населенного пункта Украинка ДНР уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины РЛС украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии
Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер»
Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС.
Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.
Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу
Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2.
«Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Путин: России вновь брошен вызов
Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Кремле
В России наступило «непростое, но значимое время», стране снова брошен вызов, заявил президент Владимир Путин в Кремле в ходе церемонии вручения государственных наград.
Путин подчеркнул, что Россия гордится каждым из награждаемых, а также восхищается стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для страны момент выполняют долг в зоне боевых действий и налаживают жизнь в новых регионах.
Всего в ходе церемонии президент вручит 28 наград. В частности, врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени, передает ТАСС.
Также орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий (Поярков).
Орден второй степени получил академик РАН Геннадий Сухих, врио губернатора Запорожской области Евгению Балицкому и врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо – орден третьей степени.
Звезды Героев России удостоены старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, ордена Мужества – сержант войск национальной гвардии Лев Макеев. Орден Мужества будет вручен военкору Семену Пегову.
Награды получат также три женщины, удостоенные звания «Мать-героиня»: Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.
Украинский снаряд разорвался в нескольких метрах от журналиста
Российский журналист во время доставки гуманитарного груза бойцам на передовой попал под украинский обстрел
Корреспондент РИА «Новости», который снимал сюжет о доставке гуманитарного груза российским бойцам, находящимся на передовой на Кременском участке фронта, попал под минометный обстрел украинских войск, сообщает агентство.
Журналист передвигался на бронетехнике вместе с бойцами Западного военного округа. Вооруженные силы Украины открыли прицельный минометный огонь по БМП, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины. Пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Напомним, экс-посол ЛНР Родион Мирошник указывал, что российские силы продвигаются на Кременском направлении, там заняты стратегические высоты.