Российский лидер Владимир Путин назвал героем каждого находящегося в зоне СВО

Глава государства Владимир Путин назвал героем каждого, кто в данный момент находится на территории спецоперации, и признался, что ежедневно о них думает.

Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле он отметил, что приоритетными являются сложные задачи касательно территорий, где находятся российские военные, передает РИА «Новости».

«Я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу. Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно», – отметил российский лидер.

Также Путин вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. Среди них он назвал ушедших руководителей, таких как первый руководитель ДНР Александр Захарченко.

Глава государства подчеркнул, что все эти люди никогда не будут забыты, а также заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.

Владимир Путин во вторник вручил государственные награды временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.