Кличко сообщил о росте дефицита электроэнергии в Киеве до 50%

Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками

Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес

Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.

«Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.

«Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.

«При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.

«Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.

«К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.

По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.

«Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.

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