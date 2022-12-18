Матвиенко: Россия не использует продовольственный кризис как политический рычаг

Матвиенко заявила, что РФ никогда не пыталась использовать продовольственный кризис как рычаг

Россия никогда не пыталась использовать тему мирового продовольственного кризиса и роста цен на продовольствие как политический инструмент и не будет этого делать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1» сказала, что о»голтелая бессовестная политика Запада, пытающегося обвинить Россию в продовольственном кризисе», в росте цен на продовольствие, уже не работает. По ее словам, все уже понимают, что это – политический инструмент в руках Запада. «Мы никогда не использовали эту тему в качестве политического рычага и не будем это делать», – добавила она, передает РИА «Новости».

По ее словам, Россия всегда ведет себя очень добросовестно на международной арене. Вместе с тем, уточнила Матвиенко, недопустимо позволять Западу с помощью российского урожая зерновых использовать поставки и цены на зерновые через недобросовестные схемы в качестве давления на другие страны, против России». «Вот здесь мы, по-моему, должны действовать жестко и более предметно», – считает она.

Председатель Совфеда высказалась за то, чтобы Россия сама занималась экспортом своего зерна без привлечения других сторон. «Мы сами производим зерновые и сами должны обеспечивать их поставку, не передавая кому-то в руки наши ресурсы, а зерно – это очень важный ресурс – другим, которые используют это против нас», – заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что наряду с питьевой водой зерно является гигантским ресурсом, позволяющим поддерживать и спасать жизнь на Земле. «Мне кажется, что в этой связи у России есть собственная глобальная миссия. Рекордный урожай зерновых в России сегодня является гарантом спасения большой части человечества, особенно в небогатых странах, от реального голода», – сказала спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию скорректировать антироссийские санкции, чтобы наладить экспорт продовольствия из России.

В октябре в МИД заявили, что страны Европы заблокировали большую часть – 80% удобрений, которые Россия была готова безвозмездно передать беднейшим странам.