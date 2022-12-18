В Tez Tour назвали число рейсов для возвращения застрявших в Египте туристов

Tez Tour: Для вывоза застрявших в Египте россиян необходимо около 15 рейсов

Россияне, которые находятся на курортах Египта, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется около 15 вывозных рейсов, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

В компании пояснили, что по данным авиакомпании iFly, наши соотечественники, находящиеся на египетских курортах, смогут в ближайшее время вылететь в Москву на рейсах авиакомпаний Egypt Air и Corendon, переговоры с которыми находятся на финальной стадии. Первый рейс авиакомпании Red Wings «вылетел сегодня, 18 декабря, в 01.00 по местному времени из Шарм-эш-Шейха», уточнили в Tez Tour, передает РИА «Новости».

По данным туроператора, в общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов, вылеты будут выполняться ориентировочно с 18 по 21 декабря.

В пресс-службе уточнили, что первый рейс Red Wings в Москву доставил на родину более 400 туристов, около 330 из которых – клиенты Tez Tour. «Также около 8 утра по московскому времени рейсом WZ3034 в Санкт-Петербург прибыли 70 клиентов туроператора. В 20.10 по местному времени ожидается вылет рейса WZ3044 из Хургады в Москву. На нем планируется перевезти более 360 туристов Tez Tour», – пояснили в компании.

Авиакомпания iFly продолжает прикладывать «максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря», добавили в пресс-службе Tez Tour.

Накануне сообщалось, что Tez Tour собирается вернуть средства за туры своим клиентам, которые не смогли вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, в полном объеме.

Ранее авиакомпания iFly приняла решение отменить рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить, сейчас компания ищет варианты по возвращению своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха.