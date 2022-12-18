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Рогов: Безопасность ЗАЭС возможна лишь при отведении тяжелых вооружений Киева
В Запорожской области назвали условия безопасности ЗАЭС
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Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
По словам Рогова, Запад и режим Зеленского продолжают спекулировать на теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, хотя всем ясно, что опасность для атомной станции исходит исключительно от ВСУ, которые неоднократно обстреливали объект, передает РИА «Новости». Он отметил, что возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции.
При этом, по его словам, к функциям России будет относиться защита и охрана станции.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке
Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке
Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.
Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы.
«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета.
Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы.
Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Российские военные освободили Марьинку на 80%
Врио главы ДНР Пушилин заявил об освобождении города Марьинки на 80%
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Город Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные освободили уже на 80%, сообщил врио главы республики Денис Пушилин на Первом канале.
По его словам, в данный момент в городе идут бои в многоэтажной застройке, так как ВСУ пытаются удержаться за счет выстроенных задолго до боя укреплений, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что бои проходят и на окраинах Артемовска, где украинское командование «не считает своих потерь». Так, в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» «зажимают клещи»: зафиксированы бои с обеих сторон города.
«Противник упирается... там реальная мясорубка», – отметил врио главы ДНР.
По мнению Пушилина, после освобождения населенных пунктов близ Артемовска ВСУ не смогут получать снабжение для группировки.
Ранее СМИ сообщали о жалобах ВСУ на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Путин обозначил задачу по восстановлению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей
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Перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент Владимир Путин.
«Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской областях», – заявил Путин. Эта цель обязательно будет достигнута, и в дальнейшем по всем ключевым вопросам в экономике и социальной сфере эти регионы станут единым целым с Россией, приводит слова президента сайт Кремля.
«В том числе в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы», – указал Путин.
В течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования, культуры и транспорта повысят до уровня соседних регионов, отметил Путин.
«И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры», – сказал президент.
Он попросил правительство подготовить до конца первого квартала 2023 года программу развития новых регионов. К 2030 году они должны дойти до общероссийского уровня по качеству инфраструктуры, социальным услугам и другим критериям качества жизни.
«И обращаю внимание: указанный, сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом – нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры», – заключил Путин.
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Минобороны рассказало о ранениях участников СВО
Начальник военно-медицинского управления Минобороны Тришкин назвал самый распространенный тип ранений участников СВО
Среди ранений, которые получают российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, чаще всего встречаются минно-взрывные, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.
Тришкин заявил, что распределение такое же, «как и было раньше», в начале СВО: 70% приходится на минно-взрывные ранения, 10% – на пулевые; на заболевания и травмы также приходится по 10%. Он пояснил, что «это очень важно», поскольку «нужно понимать, каких специалистов больше привлекать, на каком направлении».
Начальник Главного военно-медицинского управления указал, что в медицинских отрядах специального назначения оказывается специализированная помощь, так как «иногда нет абсолютно времени, чтобы эвакуировать пациента даже в приграничный госпиталь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.
Офис генсека ООН заметил проблемы с водой в Донецке
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик: В Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству
Доступ к воде, отоплению, электричеству в Донецке чрезвычайно ограничен, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Официальный представитель генсека ООН отметил, что, по данным источников всемирной организации, в Донецке чрезвычайно ограничен доступ к воде, отоплению, электричеству. Он также сообщил, что за последние 24 часа атаки привели к гибели и ранениям многих людей на подконтрольной России территории, передает ТАСС.
Дюжаррик констатировал, что, согласно сообщениям гуманитарных сотрудников, в последние дни участились инциденты, касающиеся воздействия на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в районе Донецка. Он также отметил, что десятки гражданских лиц погибли и были ранены, боевые действия привели к повреждениям десятков домов, как и школ, детских садов, больниц, объектов энергетической инфраструктуры.
В пятницу утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, под обстрел со стороны ВСУ в Донецке попала маршрутка. В прошлую субботу Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто стоит за мощнейшим ударом ВСУ по Донецку.
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что комплексное поражение было нанесено российскими военными возле населенного пункта Колодези в ДНР. ВСУ потеряли около 30-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, системой ПВО за последние сутки было сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Залиман в ЛНР, перехвачено три снаряда РСЗО «Ураган» возле населенного пункта Токмак Запорожской области и четыре снаряда РСЗО «HIMARS» возле населенных пунктов Розовка и Бараниковка в ЛНР.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7140 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7638 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям.
ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области
ВС Украины нанесли удар по Каховке и повердили базу стройматериалов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Каховке Херсонской области, повреждения получили объекты инфраструктуры, сообщили в администрации Каховского округа.
«ВСУ в очередной раз обстреляли Каховку. <…> Украинские снаряды угодили по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждение пришлось на базу стройматериалов по улице Золина», — говорится в сообщении в Telegram-канале Каховского округа.
Отмечается, что минометные обстрелы Каховки ведутся ВСУ практически ежедневно. Власти призывают жителей временно эвакуироваться из района, находящегося в 15 километровой зоне от Днепра.
Ранее украинские военные во время обстрела повредили здание городской больницы в Буденновском районе Донецка.
Эксперт: Роль общественных объединений в воспитании молодежи становится незаменимой
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«Очень важно, что в школы вернулось воспитание, что это опять стало приоритетом для государства. Одновременно началась работа по гражданскому воспитанию среди самих учителей и других специалистов по воспитанию», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по социальным коммуникациям Елена Родионова, комментируя подготовку к первому съезду Российского движения детей и молодежи.
«Главное – у нас меняются ценностные ориентиры и поэтому особенно важными становятся эмоции, личное отношение молодежи к событиям в стране», – пояснила директор Агентства социальных технологий и коммуникаций, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Родионова.
При этом старшеклассникам важно самим задавать вопросы преподавателям, развивать критическое мышление, напоминает эксперт. «Мы видим, например, что наша образовательно-воспитательная система, которая формировалась десятилетиями, оказалась мало готова к той же специальной военной операции, мало готова в плане объяснения ее смысла и причин, а также к взаимодействию по этим вопросам в треугольнике «ученик – родители –преподаватель». На этом фоне роль общественных объединений, работающих рука об руку с государством, становится крайне важна, даже незаменима, потому что наша методика предполагает, в частности, разговор, диалог с молодым человеком, а не одностороннее внушение, не монолог», – отметила собеседница.
Как считает Родионова, всей образовательно-воспитательной системе нужно теперь пройти путь от лекционного до диалогового формата. «Для движения детей и молодежи выбрана общественно-государственная форма. Мне видится, что это наиболее успешная модель для такого перехода. Все лучшее, что есть в общественном движении – выдвижение инициатив снизу, реализация социальных проектов «на земле», соединяется с государственными ресурсами, позволяет влиять на принятие важных решений», – резюмировала Родионова.
В воскресенье в Москве открывается первый съезд Российского движения детей и молодежи, на котором, как ожидается будет принята программа движения, определены его название и символика. В программе съезда – работа тематических площадок, выступление топ-спикеров, формирование федерального детского совета.
Председателем правления движения ранее был назначен Григорий Гуров. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, который также стал председателем наблюдательного совета. В сентябре глава государства призвал привлечь в движение профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности.
ЕР: Участники СВО смогут бесплатно отправлять письма домой
Участники СВО, добровольцы и мобилизованные смогут бесплатно отправлять домой письма и посылки с личными вещами, ранее это право было только у срочников. Соответствующие поправки были внесены в законодательство, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак.
«Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники. Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по полевой почте Госдума одобрит в самые короткие сроки», – приводятся слова Турчака на сайте «Единой России».
Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят пакет законов, инициированный депутатами «Единой России», которые направлены на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном обучении детей мобилизованных.