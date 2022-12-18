Рогов: Безопасность ЗАЭС возможна лишь при отведении тяжелых вооружений Киева

В Запорожской области назвали условия безопасности ЗАЭС

Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

По словам Рогова, Запад и режим Зеленского продолжают спекулировать на теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, хотя всем ясно, что опасность для атомной станции исходит исключительно от ВСУ, которые неоднократно обстреливали объект, передает РИА «Новости». Он отметил, что возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции.

При этом, по его словам, к функциям России будет относиться защита и охрана станции.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции.

Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.