Эксперт: Отдельная строка для «умных» счетчиков в платежке за ЖКХ точно не появится

Массово установку умных приборов учета проводить совершенно точно не будут, отдельная строка в квитанции по оплате за коммунальные услуги по этому поводу не появится, заявил газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура, комментируя намерение властей включить в квитанцию по оплате за ЖКХ строку об обслуживании «умных» счетчиков, при этом не повышая размер платежа.

СМИ сообщили, что в платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка за оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Однако позже власти опровергли информацию о том, что платежи в связи с этим будут увеличены. Отмечается, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет даже к ее снижению при использовании таких счетчиков.

«Невозможно добавить в платежки новую строку про «умные» счетчики и не повысить сумму платежей. Все эти «умные» счетчики в том варианте, о котором говорят, это больше связано с хотелками – их нужно внедрить в домах для удобства, чтобы удобней снимать показания, отключать их удаленно и так далее. Жителям это по большому счету не нужно. Отдельная строка по этому поводу не появится, поскольку это вызовет массовое возмущение жителей», – уверен Степура.

Он подчеркивает, что массовых установок новых «умных» приборов учета в ближайшем времени не планируется. В связи с этим он сделал вывод, что речь идет об установке этих счетчиков в новостройках. Старый же жилой фонд никто переоборудовать не будет. Более того, делать индивидуальные платежки для жителей новостроек также никто не станет, обслуживание этих приборов останется на плечах граждан.

«Все, что где-то как-то будет устанавливаться, будет касаться либо новостроек, либо домов, где будет проводиться серьезный капитальный ремонт. Даже чтобы в старой хрущевке установить этот прибор, нужно найти ответы на массу вопросов: как размещать, где именно можно, как коммуникации проводить и так далее. Массово это делаться совершенно точно не будет, это исключено», – заключил специалист.

Ранее исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что для бесплатной замены электросчетчиков на «умные» гражданам следует обратиться в свою Управляющую компанию и оставить заявку.