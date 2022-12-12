Британской королевской семье запретили общаться с российской дипмиссией

Посол в Британии Келин: Королевской семье запретили общаться с дипломатами из России

Британской королевской семье предписали не общаться с российскими дипломатами, хотя обе стороны не заинтересованы в полном разрыве отношений, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

На вопрос о том, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какие-либо контакты с новым королем Британии Карлом III, Келин ответил отрицательно, добавив: «Я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с российским посольством», передает РИА «Новости».

По его словам, Россия сохраняет связи с британским МИД ради диалога, а разрыв дипотношений будет «самой крайней мерой», за которой следуют «военные отношения», что не в интересах Лондона и Москвы.

Ранее глава британского МИДа Джеймс Клеверли обещал, что Лондон намерен помогать Киеву против России «до тех пор, пока война не выиграна».