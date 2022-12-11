|
|
Британия захотела заменить Россию для Азии, Африки и Латинской Америки
Глава МИД Британии Клеверли заявил о намерении Лондона стать «альтернативой России» для Азии, Африки и Латинской Америки
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Азии, Африке и Латинской Америке Великобритания хочет стать альтернативой таким странам, как Россия, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.
Клеверли сказал, что Великобритания намерена развивать отношения со странами, которые «разделяют веру в суверенитет и территориальную целостность, свободную торговлю», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в будущем доля Азии, Африки и Латинской Америки в мировой экономике и власти будет только расти. Лондон намерен действовать на основе «их интересов и британских сильных сторон в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата». Подчеркивается, что Великобритания предложит надежный источник инфраструктурных инвестиций, покажет стратегическую стойкость и желание долгосрочного сотрудничества.
«Я хочу, чтобы наша внешняя политика постоянно имела в виду завтрашний день, смотрела за горизонт, заглядывала на 10–20 лет вперед», – заявил министр, который 12 декабря выступит со своей первой программной речью. В ней Клеверли намерен подчеркнуть значимость «принципов, правил и глобальных институтов, обеспечивших беспрецедентный период относительного мира и процветания для большего числа людей, чем когда-либо в истории».
Напомним, Клеверли был назначен главой Форин-офиса в кабинете премьер-министра Лиз Трасс в сентябре и переназначен на этот пост в кабмине Риши Сунака. Клеверли обещал, что Лондон намерен помогать Киеву против России «до тех пор, пока война не выиграна».
Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает Ura.ru.
Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника.
Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.
Россия ввела высокие пошлины на ряд товаров из недружественных стран
Правительство России установило пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран
|
|
Правительство ввело пошлины в размере 35% на некоторые товары, ввозимые из недружественных стран, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что сбор установят на уровне 35% на продукцию, которую произвели в странах, нарушающих экономические интересы России. Решение коснется нескольких видов товаров. Речь идет о шампунях, средствах для волос, чистки зубов и бритья, а также дезодорантах и антиперспирантах. Кроме того, в списке значатся средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства. Помимо этого, в перечень вошли гражданское оружие и патроны из недружественных стран. Список определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций, передает РИА «Новости».
Как пояснили в Минпромторге, у перечисленных видов продукции есть отечественные аналоги, которые не уступают по качеству и ассортименту зарубежной. При этом запрет на поставки парфюмерии и косметики из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, уточнили в ведомстве.
Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, установившим потолок цен на российское «черное золото».
В сентябре глава государства отмечал, что Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях.
Солдаты ВСУ рассказали о грубых домогательствах иностранных наемников
Украинские военнослужащие рассказали о домогательствах и угрозах со стороны иностранных наемников
|
|
Украинский военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ регулярно подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников и угрозам расправ в случае отказа.
Украинский военнопленный Александр Мерлен заявил, что некоторые из его сослуживцев жаловались на домогательства и угрозу физической расправы. Так, иностранные наемники предлагали вступить с ними в сексуальную связь, а при отказе переходили на шантаж и угрозы, передает «Царьград».
«Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться», – пересказал военнопленный из Украины слова одного из наемников.
При этом Мерлен добавил, что в иностранном легионе на стороне украинской армии в зоне спецоперации воюют разные нации, однако чаще всего был слышен польский и английский языки. Кроме того, встречались и афроамериканцы, которые разговаривали с солдатами ВСУ недоброжелательно и плохо с ними общались.
В России тем временем следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов.
Володин объяснил признание Меркель о «попытке дать Украине время»
Спикер Госдумы Володин обвинил Германию и Францию в лживой политике и геноциде в Донбассе
|
|
Сложившаяся ситуация на Украине, Донбассе и во всем мире – результат лживой политики лидеров Германии и Франции, которые этого уже и не скрывают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств, прописанных в Минских соглашениях, несет за собой не просто потерю доверия, это – преступление, за которое «подписанты Меркель, Олланд и Порошенко» должны ответить.
Также политик отметил, что недавнее «признание Меркель» показывает жителям Европы, почему у них в данный момент отсутствиет тепло, электричество, в странах огромная инфляция и повсеместно закрываются предприятия.
Володин добавил, что после этого признания становится ясно, что Германия и Франция должны нести моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Более того, им же придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида.
Напомним, в МИД заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Бут рассказал о самом тяжелом испытании в американской тюрьме
Виктор Бут заявил, что отсутствие общения с близкими было самым тяжелым в американской тюрьме
|
|
Самым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие возможности общаться с близкими, был всего один звонок в месяц, заявил Виктор Бут.
Бут рассказал, что ему пришлось сидеть три месяца в одиночной камере в американской тюрьме, и самым сложным для него было не общаться с любимыми и близкими длительное время, передает RT.
По его словам, ему предоставлялся один звонок в месяц, а сейчас он чувствует себя счастливым человеком.
Бут подтвердил, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет Путина.
«Я горжусь тем, что я русский человек, и [тем, что] наш президент – Путин», – заявил он.
Кроме того, Бут отметил, что маршалы в день обмена обращались к нему по имени, вежливо, в самолете из Вашингтона с него сняли наручники. Правда, по его словам, из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, а только российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.
Бут также рассказал, что Грайнер была позитивно настроена, во время обмена он пожелал ей удачи, она ответила, и протянула ему руку.
Также он поблагодарил за свое освобождение всех, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.
Эксперт разъяснил подоплеку задержания замглавы Европарламента Кайли
Эксперт назвал сферы, которых может касаться расследование с участием замглавы Европарламента
|
|
Дело, в рамках которого задержана замглавы Европарламента Ева Кайли, может касаться не только Чемпионата мира, но и энергетического перехода Евросоюза к «зеленой экономике», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Брюсселе была проведена спецоперация по задержанию фигурантов дела о коррупции.
«Катар всегда достаточно цинично подходил к Европарламенту, исходя и понимания, что свои интересы надо продвигать любыми способами. Кстати, у Дохи серьезные лоббистские возможности и в США», – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, несмотря на то, что основные вопросы и решения Евросоюза находятся в компетенции Еврокомиссии, а не Европарламента, понятно, что депутаты имеют возможность оказывать влияние на еврокомиссаров, чем и мог пользоваться Катар.
«Что касается конкретной сферы потенциального коррупционного сотрудничества, то это могло быть не только лоббирование каких-то вопросов, связанных с Чемпионатом мира по футболу, но и относиться к энергетическому переходу ЕС к «зеленой экономике» – учитывая, что Катар поставляет газ в Европу», – предположил собеседник.
«К тому же, – продолжил эксперт – всегда надо помнить о том, что среди монархий Залива ведется конкуренция за сотрудничество с ЕС и вообще происходит пикировка между собой. Например, еще до пандемии Саудовская Аравия планировала объявить транспортную блокаду Катару, а катарские самолеты строили маршруты, которые бы не пролагали над Саудовской Аравией. И это все происходит по сей день, несмотря на то, что в обоих государствах правит одна королевская семья», – заметил он.
Аналитик подчеркнул: для Дохи важно на чьей стороне Брюссель – на их, или на стороне Эр-Рияда. «Собственно, финансовые вливания Катара могли быть направлены и на склонение ЕС на свою стороны, что называется, на перспективу, а не обязательно по каким-то текущим вопросам. Или даже не склонение на свою сторону, а просьба ЕС принять решения, ущемляющие интересы саудитов», – добавил политолог.
«Кстати, речь может идти и не о прямых взятках – за коррупционные связи могли посчитать и отправку евродепутатов бизнес-джетами в какую-либо страну за счет Катара, и просто дорогие подарки», – резюмировал Кортунов.
При этом, заметил он, сама Кайли может оказаться не главным фигурантом этого дела, поскольку основными выгодноприобретателями катарской помощи могли выступать более высокопоставленные чиновники руководящих органов ЕС. «Это распространенная практика: брать на «расстрельную» должность представителя Греции или стран Прибалтики, которых не так жалко, и при раскрытии дела отдавать их под следствие, чтобы дело не коснулось более высоких чинов», – указал политолог.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Европарламента Ева Кайли задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией Чемпионата мира по футболу в Катаре. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов.
В течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции Бельгии вели расследования в связи с имеющимися подозрениями в том, что одна из стран Персидского залива оказывает влияние на экономические и политические решения Европарламента путем выплаты крупных денежных сумм или дорогих подарков третьим лицам, занимающим значительное политическое или даже стратегическое положение в Европейском парламенте, пишет Euronews.
В публикации говорится, что арестованы четыре человека 1955, 1969, 1971 и 1987 годов рождения, «активно работающие в Европейском парламенте». Как утверждается, расследование касается помощников Европарламента и одного бывшего депутата ЕП. В ходе рейда были изъяты 600 тыс. евро наличными, компьютеры и мобильные телефоны. Дело ведет Федеральная прокуратура Бельгии.
Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ США
Президент Франции Макрон: Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
|
|
Европа должна уже в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита государств юга Европейского союза (EU MED) в испанском Аликанте.
Макрон призвал выработать сильный европейский ответ на американский закон в течение ближайших месяцев. Он подчеркнул, что это должно произойти до конца первого квартала 2023 года. По словам французского лидера, европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, передает ТАСС.
Макрон отметил, что участники саммита стран юга ЕС были единодушны в том, что нужен единый ответ на американский закон. При этом президент Франции сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной для того, чтобы добиться ряда исключений для европейской продукции. Макрон заявил о необходимости защитить индустрию Европы.
Напомним, Макрон заявлял, что ЕС и США разошлись во мнениях на цены энергоресурсов. Ранее в Европарламенте призвали к жесткому курсу ЕС в отношении США из-за экономической политики американского президента Джо Байдена.
Москва потребовала наказать сжегших российский флаг в Финляндии
В МИД потребовали наказать сжегших российский флаг в Финляндии
Москва потребовала, чтобы финские власти привлекли к ответственности людей, которые в начале декабря во время массовых шествий в Хельсинки сожгли российский флаг, заявили в МИД.
В ведомстве отметили, что в отношении финской стороны Россией был предпринят дипломатический демарш, во время которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются Москвой как недопустимый акт надругательства над государственным символом России, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский МИД потребовал привлечь совершивших это преступление к ответственности.
Напомним, участники акции солидарности с Украиной в Батуми сожгли флаг России в феврале.
Все жители Одессы остались без света
Жители Одессы оказались отключенными от электроэнергии из-за разрушения объектов инфраструктуры
Все абоненты в Одессе оказались отключены от электроэнергии, электричество сохранилось только на объектах критической инфраструктуры, сообщили в региональном отделении украинского энергохолдинга ДТЭК.
По информации холдинга, ситуация с электроснабжением в области и городе остается сложной, от электроэнергии отключены все потребители, кроме критической инфраструктуры, передает ТАСС.
Отмечается, что в населенных пунктах области тоже проходят экстренные отключения света. При этом восстановление поврежденных объектов будет начало только после согласования с военными.
Кроме того, в данный момент в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области звучит воздушная тревога.
Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины.
Минобороны показало сложный маневр Су-25 на Украине
Экипаж Су-25 во время пролета над деревьями нанесли ракетный авиационные удары по бронированной технике Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовало Министерство обороны России в Telegram-канале. Отмечается, что пилоты «Грачей» показали слаженную работу и профессионализм, так как удержать малую высоту на большой скорости – весьма сложно.
«Вести огонь в таких условиях – еще сложнее», – следует из описания к ролику.
Применяя авиационные средства поражения, экипажи выполнили маневр – были выпущены тепловые ловушки. После чего самолеты вернулись на аэродром вылета.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
|
|
Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
Япония собралась разместить у границ России гиперзвуковое оружие
NHK: Япония хочет разместить на северном острове Хоккайдо гиперзвуковое оружие
Министерство обороны Японии планирует разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км, сообщили правительственные источники телеканалу NHK.
Как сообщает телеканал, к 2026 году власти Японии намерены создать в составе ВС два новых подразделения, которые должны будут управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками, передает ТАСС.
Напомним, в начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что не видит условий для обсуждения с Россией перспектив заключения мирного договора.
Личное дело Юрия Гагарина рассекретили
Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта Земли Юрия Гагарина
|
|
В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с личного дела первого космонавта Земли Юрия Гагарина сняли гриф секретности, документ доступен исследователям, сообщил журнал «Русский космос».
Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу, оно хранилось под грифом «для служебного пользования» и не было доступно никому, передает РИА «Новости».
В случае с Гагариным, его личное дело, как офицера, после ухода в запас нужно было сдать в архив Минобороны, но после гибели легендарного космонавта документ оставили в архиве Центра подготовки космонавтов в качестве исключения.
Личное дело раскрывает некоторые подробности биографии, которым не уделялось много внимания. Например, даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов – декабрь 1949 года и июнь 1960 года, также раскрыты данные о его обучении сначала в аэроклубе, авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и пребывании в Центре подготовки космонавтов. Также рассекречены данные о наградах и семейном положении.
Оказалось, что у Гагарина была первая судейская категория по баскетболу. Также стало известно, что после седьмого класса он поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за «недостаточного материального состояния» родителей.
В журнале Роскосмоса заявили, что никто не знает, как бы сложилась судьба Юрия Гагарина, если бы ему из-за голода не пришлось бросить школу и уехать поступать в училище с гособеспечением.
Напомним, советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут.
Бут заявил о желании участвовать в спецоперации
Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию и готов принять в ней участие
«Поддерживаю спецоперацию и готов принять в ней участие, если была бы возможность», заявил Виктор Бут в интервью RT.
«Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность, я бы конечно пошел», – приводит RT слова Бута.
Он также призналя, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми, родной страной, снегом.
Также Бут заявил, что должен пройти обследования и лечение, особенно зубов.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.