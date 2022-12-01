ЕК предложила ЕС принять потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Странам ЕС рекомендовали установить потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Европейская комиссия обратилась к странам-членам ЕС с просьбой утвердить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники стран ЕС начали обсуждать это предложение в четверг днем, но договоренность пока не достигнута и может быть согласован другой потолок цен, пока произошло «объединение вокруг» предельной цены в 60 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

Между тем ЕК считает такое достижение возможным, до этого сообщалось, что Европа, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, вопреки просьбам Польши установить лимит в 30 долларов, передает РИА «Новости».

В Кремле ранее заявляли, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

Напомним, до этого переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире.