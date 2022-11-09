Путин и Пашинян обсудили визит российского лидера в Армению Путин вручил госнаграды сотрудникам ФМБА Путин вручил госнаграды на торжественном вечере в честь 75-летия ФМБА 9 ноября 2022, 20:42 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президент отметил, что агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях. «Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», – сказал Путин. Орден Александра Невского получили почетный президент Государственного научного центра России Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна Леонид Ильин и гендиректор Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Сергей Юдин, передает ТАСС. Орденом Пирогова награждаются главврач Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Челябинской области Елена Вылегжанина, директор Кировского научно-исследовательского института гематологии и переливания крови ФМБА Игорь Парамонов, руководитель Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА в Приморском крае Светлана Сотниченко и первый заместитель главы ФМБА Татьяна Яковлева. Медаль Луки Крымского вручили старшей медсестре приемного отделения Государственного научного центра РФ – Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна Елене Даниловой и лаборанту Центра гигиены и эпидемиологии ФМБА в Свердловской области Алене Семкиной. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получает врач по спортивной медицине Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Александр Озеров, орден Мужества – замгендиректора, главврач Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА Алексей Шутов. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Новости СМИ2

Макрон испугался слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме Daily Mail сообщила о тревоге Макрона из-за слов Путина о ядерных ударах по Хиросиме 7 ноября 2022, 10:39

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин встревожил президента Франции Эммануэля Макрона, упомянув о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки в телефонном разговоре, пишет Daily Mail. Дипломатические источники таблоида заявляют, что Путин выразил мнение, что применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, по мнению президента России, показало, что «не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить», пишет Daily Mail. «Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень серьезный намек на то, что Путин может применить тактическое ядерное оружие на востоке Украины, не тронув при этом Киев», – сказал один из источников, передает РБК. Источник во французском правительстве предположил, что «два президента, несомненно, обсуждали риск применения ядерного оружия». Последний телефонный разговор президента Франции с Путиным состоялся 11 сентября, когда Макрон «потребовал прекращения огня в Украине и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны». Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица. Также президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует. Ранее в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин решил лично узнать у граждан о выплатах мобилизованным 7 ноября 2022, 17:28

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он подчеркнул, что эту тему нужно напрямую обсуждать. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – передает слова Путина ТАСС. Путин также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению». Президент заявил, что был бы благодарен губернатору, «если бы заранее все эти вопросы ему передали». Руденя в ответ заверил, что все будет сделано. Новости СМИ2 Путин: Зарплаты должны расти быстрее цен 8 ноября 2022, 18:56 Текст: Елизавета Шишкова

Зарплаты граждан должны расти быстрее, чем цены, заявил президент России Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей во вторник. «Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», – передает его слова ТАСС. При этом глава государства подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы семьи могли сами повышать свои доходы. «Что имею в виду? Прежде всего – за счет освоения родителями новой профессии или повышения квалификации, за счет получения хорошо оплачиваемой работы в будущем», – сказал он. Путин отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%. По его словам, тенденция к снижению инфляции в стране является устойчивой, в начале 2023 года она может приблизиться к 5% или ниже. Ранее Путин заявил, что стабильная ситуация на рынке труда является очень важным достижением правительства. Путин: В боевых действиях принимают участие около 50 тыс. мобилизованных 7 ноября 2022, 17:59 Текст: Елизавета Шишкова

В зоне ведения боевых действий сейчас находятся более 80 тыс. мобилизованных граждан, около 50 тыс. непосредственно принимают в них участие, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион. «У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находятся до 80 тыс. в зоне [проведения СВО]. Остальные все – на полигонах», – передает его слова ТАСС. Также президент заявил, что власти всех уровней должны проявить внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились, будь то полигоны или зона боевых действий. До этого Путин сообщил, что количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек. Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Новости СМИ2 Пескова спросили об участии Путина в G20 Песков заявил, что Путин не поедет на Восточноазиатский саммит 7 ноября 2022, 13:31 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин не планирует ехать на Восточноазиатский саммит, который пройдет в ноябре, о посещении G20 на Бали он сообщит в конце недели, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, в то же время поедет ли президент на Бали для участия в саммите G20 будет известно на текущей неделе. «Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Между тем Владимир Путин заявил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но страна будет представлена на G20 на высоком уровне. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. Путин поручил правительству ускорить рост МРОТ Путин поручил правительству принять меры для ускорения роста МРОТ 8 ноября 2022, 19:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми поручил правительству разработать новые предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что разрыв между этими показателями должен продолжать увеличиваться в плане повышения реальных доходов россиян, передает ТАСС. Путин также поручил с 2023 года запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми. «Это была достаточно долгая дорога – к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет. И несмотря ни на что, мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», – сказал он. Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей. Новости СМИ2 Путин посетил интерактивную выставку на Красной площади Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади 8 ноября 2022, 18:03

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил интерактивную выставку под открытым небом на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года. По словам организаторов выставки, их целью было не просто воссоздать исторический парад, а с помощью трансляции на больших экранах кадров 1941 года позволить посетителям «пройти» по Красной площади плечом к плечу с солдатами, которые уходили на фронт, передает ТАСС. Также на выставке подробно представлено то, как жила Москва в 1941 году. Вся экспозиция на Красной площади разделена на несколько тематических зон. Среди них инсталляции «Белорусский вокзал» и его воссозданный фасад, на котором размещена зенитка и вагон-теплушка, а также «Окна времени» с фотоснимками из архива ТАСС и «Культпавильон Москвы», со сцены которого звучат «Синий платочек», «За нашу Советскую Родину» и другие песни той поры. Отдельное внимание уделено женщинам тыла. Экспонаты для этой части экспозиции предоставлены Музеем обороны Москвы. По всей площадке установлены специальные световые кубы, где можно увидеть лица героев военных лет – всего 160 фотографий ополченцев, фронтовые письма. Часть выставки посвящена военной технике. На площади размещены порядка 60 образцов машин времен Великой Отечественной войны: танк Т-34-76, легкие танки Т-26 и Т-38, гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года, пикап ГАЗ-415, легкий бронеавтомобиль БА-20, зенитная пушка АЗП-39, автомобиль ЗиС-5, танк Т-60, самолеты И-16 и У-2, мотоцикл М-72, гусеничный тягач Т-20 «Комсомолец», вагон-теплушка, бронеавтомобиль ФАИ-М и исторический дирижабль 1941 года. Кремль анонсировал визит Путина в Тверскую область Песков: Путин сегодня посетит Тверскую область 7 ноября 2022, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин сегодня посетит с рабочей поездкой Тверскую область, заслушает доклад губернатора о развитии региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент совершит рабочую поездку в Тверскую область, позанимается вопросами развития области. Область важная, много направлений развития», – передает ТАСС слова представителя Кремля. Песков уточнил, что у Путина будет отдельная встреча с губернатором региона Игорем Руденей, он представит главе государства доклад. Новости СМИ2 Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы Президент России Путин назвал ключевым финансирование социальной сферы, несмотря на непредвиденные расходы 8 ноября 2022, 19:43 Текст: Ольга Иванова

Финансирование социальной сферы является одним из ключевых вопросов, несмотря на обилие непредвиденных расходов, заявил на совещании по теме поддержки семей с детьми президент России Владимир Путин. На совещании Путин попросил главу Минфина России Антона Силуанова доложить о финансовом обеспечении решения задач в социальной сфере, сообщает ТАСС. «(Это), естественно, один из ключевых вопросов в этой связи. У нас много расходов непредвиденного характера с учетом специфики сегодняшнего дня», – сказал Путин. Заслушав доклад, глава государства уточнил у Силуанова, полностью ли предусмотрены, заложены в бюджет и гарантированы финансовые ресурсы для решения вопросов поддержки семей с детьми и на другие социальные цели, несмотря на дополнительные расходы по другим направлениям. «Именно так, Владимир Владимирович. Все необходимые ресурсы для выплат, о которых мы говорим на сегодняшней встрече, в полном объеме предусмотрены в бюджете», – ответил глава Минфина. Напомним, Путин во вторник созвал совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, на котором он призвал рассмотреть «очень важный, чувствительный вопрос, значимый для миллионов граждан во всех регионах страны». Путин утвердил список компаний ТЭК, в которых сделки с иностранными долями запрещены Путин утвердил список компаний ТЭК, сделки с иностранными долями в которых запрещены 9 ноября 2022, 16:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин утвердил список компаний из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для ТЭК, сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению, следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в этот перечень входят производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, производители продуктов их переработки, передает РИА «Новости». В частности, в список входят «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Юнипро», «Т Плюс», «Schneider Electric Россия». Также в перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые ранее Путин разрешил продать ООО «Нефтесервисные технологии». Ранее президент Владимир Путин подписал документ, запрещающий до конца 2022 года инвесторам из недружественных стран совершать сделки с долями в проекте «Сахалин-1» и на Харьягинском месторождении. Новости СМИ2 Кремль: Для общения Путина с гражданами проведут отдельное мероприятие Кремль анонсировал мероприятие, где Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных 7 ноября 2022, 19:36 Текст: Елизавета Шишкова

Для общения президента Владимира Путина с гражданами по поводу поддержки мобилизованных будет проведено отдельное мероприятие, о нем будет объявлено позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», – передает его слова ТАСС. Ранее на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин обратил особое внимание на тему поддержки мобилизованных. Президент заявил, что собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. «Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», – пообещал глава государства. Путин перекрестил операционную, где делали операцию на мозге Путин перекрестил операционную, в которой делали операцию на мозге пациенту в сознании 9 ноября 2022, 19:20 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА, в одной из операционных пациенту проводили операцию на мозге, при этом человек находился в сознании. Врачи объяснили, что такая методика позволяет выполнять все хирургические задачи и при этом находиться в полном контакте с пациентом, передает ТАСС. Путин смог через специальное окно в операционной посмотреть, что происходит внутри. Медики рассказали главе государства о том, как проходят подобные операции. Перед тем как уйти, Путин перекрестил двери операционной. В среду Путин по случаю 75-летия ФМБА посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий. Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова. Новости СМИ2 Путин осмотрел Федеральный центр мозга и нейротехнологий в Москве 9 ноября 2022, 15:23 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин посетил клиническую и научную части Федерального центра мозга и нейротехнологий по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Президента сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе, главный врач Раиса Таирова, передает ТАСС. Ранее Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания, отметив, что ФМБА выросло в современную структуру с серьезным научным потенциалом. Сегодня в числе ключевых приоритетов – медико-санитарное обеспечение работников более 700 организаций с опасными условиями труда, координация деятельности Центра крови, спортивная, морская и водолазная медицина, продолжение слаженной работы с коллегами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Донбасс 9 ноября 2022, 12:43 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посетит Донбасс, но пока конкретных планов по такой поездке нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это российские регионы, и он там будет», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявлял, что выросшие в условиях украинской бандеровской пропаганды жители Донбасса, сохранившие пророссийскую позицию, должны знать, что их убеждения верны. По его словам, позиция этих людей основана на исторической традиции их предков. Кроме того, представитель Кремля ответил на вопрос о формате участия российского лидера во встрече «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. «Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы», – сказал он. Путин ранее говорил, что пока еще не принял решение о личном участии в саммите, но Россия будет представлена на G20 на высоком уровне. Новости СМИ2 Путин подписал указ об основах госполитики по сохранению традиционных ценностей 9 ноября 2022, 17:56 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в указе. К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Основы политики, как говорится в документе, представляют собой стратегическое планирование в сфере нацбезопасности, определяют систему целей, задач и инструментов реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Указ вступает в силу со дня подписания.