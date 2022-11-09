Кандидат в сотрудники башкирского ЧОП погиб на «боях без правил» при трудоустройстве

Кандидат в сотрудники башкирского ЧОП получил смертельные травмы на «боях без правил» при трудоустройстве

В Улан-Удэ кандидат в работники одного из местных ЧОПов при трудоустройстве прошел через «бои без правил» и получил на «собеседовании» травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Один из сотрудников частного охранного предприятия занимался организацией работы групп быстрого реагирования, он же установил требования для принятия сотрудников на работу, сообщается на сайте ведомства.

Кандидатам приходилось при устройстве на работу участвовать в спаррингах по рукопашному бою с более опытными соперниками. Для прохождения на работу кандидатам нужно было последовательно пройти три спарринга с разными соперниками по две минуты каждый.

«Определенных правил для таких поединков не существовало, разрешались любые удары, в том числе, по голове и другим частям тела с жизненно важными органами», – добавили в СК.

В конце августа 2022 года в спортзале одного из торговых центров Улан-Удэ прошли спарринги 21-летнего недавно принятого на работу сотрудника с тремя более тренированными оппонентами.

Во время спаррингов молодой человек получил многочисленные повреждения головы, от которых впоследствии скончался. После возбуждения уголовного дела организатор «собеседований» шантажировал и угрожал подчиненным, чтобы те давали ложные показания о том, что потерпевший якобы не участвовал в спаррингах и потерял сознание после обычных физических упражнений.

Следствие собрало достаточные доказательства, обвиняемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В сентябре 2021 года в Екатеринбурге арестовали сотрудника частного охранного предприятия, который пьяным открыл стрельбу в подъезде по своим соседям, в том числе по ребенку-инвалиду.