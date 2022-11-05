Посол заявил о неспособности США истощить или «отменить» Россию

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Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

Дата полного отказа ЕС от российской нефти все ближе Егор Алеев/ТАСС
Во Франции заявили, что якобы нашли хитрый способ, как заставить Россию продавать свою нефть в рамках потолка цен. Однако их предложение выглядит странной уловкой, на которую Москва вряд ли согласится. Однако у Европы, на самом деле, есть возможности сделать шаг назад, чтобы и отказаться от введения эмбарго на российскую нефть, и при этом сохранить лицо и объемы топлива, избежав массовых протестов. Каким образом? Подробности...
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Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Vesa Moilanen/AP/ТАСС
После вступления Финляндии и Швеции в НАТО на территории этих стран могут появиться не только американские солдаты и американские военные базы, но и ядерное оружие, скорее всего, тоже американское. Тем самым жители Северной Европы обрекают себя и своих детей на довольно незавидную участь, поскольку Россия не сможет оставить такой шаг без реакции. Подробности...
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Кто идет добровольцем на специальную военную операцию

Добровольцы заметно влияют на ход спецоперации на Украине РИА Новости
Вскоре россияне, решившие добровольно принять участие в спецоперации, должны получить те же гарантии, что и контрактники. Но даже без социального прикрытия число добровольцев с начала СВО перевалило за 15 тысяч человек. Среди них не только бывшие военные – это люди из разных городов, разных возрастов, разных профессий. Но что их объединяет? Подробности...
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«Генерал Мороз» отрезвляет немцев

Все больше немцев признает Украину фактической частью России Imago Images/Reuters
В Германии крепнут пророссийские настроения. Оторопь у местной прессы вызвали итоги опроса, согласно которому все больше немцев считают, что Украина – это фактически часть России. Немецкие социологи объясняют такой феномен успехами «кампании российской дезинформации». Но похоже, отрезвлению немцев помогают перегибы пропагандистской машины и приближение зимы. Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Чем жестче на Россию давить, тем более сплоченной она становится

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова. Подробности...
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Англичанка продолжает усердно гадить

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Украина живет под чужими символами

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления. Подробности...
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Грета Тунберг свергает капитализм

Обсуждение: 6 комментариев

Финны и шведы как мишень для России

Иран и саудиты: будет ли война?

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
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Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
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    В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым Путин: Польша не отказалась от поглощения Украины Украинский пленный рассказал о потерях в «харьковском наступлении» В США сообщили о «подарке» России от премьера Британии

    Главная тема


    «Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон — о единстве России и Украины

    «катастрофа для Лондона»


    В России оценили газовый «подарок» британского премьера

    установка для «Циркона»


    Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия

    дороже поддержки ВСУ


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    украинский конфликт


    Дружба Путина и Нетаньяху спасет отношения России и Израиля

    потолок цен


    Европа еще может сохранить лицо и российскую нефть

    300 тысяч россиян


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    выгодный конфликт


    США хотят развязать войну между партнерами России на Ближнем Востоке

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

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    Андрей Полонский: Российская политическая нация показала свои качества

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    Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?

    Посол заявил о неспособности США истощить или «отменить» Россию

    Посол в США Антонов заявил о неспособности Вашингтона истощить Россию помощью Украине
    		    5 ноября 2022, 03:21
    Фото: Imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США не смогут «удалить» или «отменить» Россию, им также не удастся истощить ее, помогая Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов прокомментировал решение США о новых поставках вооружения Украине. По его словам, союзники Киева считают, что «решить проблему можно на поле боя», и тратят «все больше и больше сил, средств», даже «подтягивают вооруженные силы к российским границам». Он признал, что ситуация складывается крайне тревожная, передает РИА «Новости».

    В результате Россия противостоит не только Украине, но и всему «объединенному Западу, который пытается подорвать устои российского государства», а также «истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене», сказал Антонов.

    «Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, у нас нет другого выхода и никаких сомнений в том, что дело наше правое», – заявил он, призвав Запад вместо поставок оружия Украине искать «переговорное решение», поскольку «решить проблему полностью на поле боя невозможно». Пока США будут оказывать Украине военную поддержку, «ситуация будет отягощаться», сказал Антонов, посоветовав «внимательно посмотреть на итоги Карибского кризиса», когда «два государства нашли в себе силы сделать шаг навстречу для решения проблемы».

    Антонов отметил, что США не желают вести переговоры с Россией, Москва не видит в среднесрочной перспективе возможности для улучшения отношений с Вашингтоном, хотя уверена в необходимости диалога. «Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию», – сказал он.

    Посол сообщил, что США не предлагали организовать встречу лидеров Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Также, по его словам, США сами не делают шагов, необходимых для улучшения работы посольства в Москве, от этого не выправляется и ситуация в российской дипмиссии в Вашингтоне. Как заявил Антонов, в США рассчитывают, что «русские дрогнут». При этом американская сторона не желает увеличивать число дипломатов до обговоренного уровня, поскольку «они прекрасно жили, когда тысяча сотрудников местного персонала работали на интересы США».

    «Мы готовы подойти к вопросу об обнулении всех ограничений, но надо же начинать глобально смотреть. Сколько санкций ввели в отношении России. Более того, они вводят санкции, от которых сами страдают, после просят МИД снять ограничения», – заявил он.

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    Обсуждение:  12 комментариев

    В четверг президент России Владимир Путин выступил с программной речью, четко обозначив новые геополитические приоритеты Москвы. При формировании нового мироустройства, по словам Путина, во внимание должна быть принята каждая точка зрения, каждая система мировоззрений и идей, каждый народ и каждая культура.

    Путин считает, что так называемый порядок, основанный на правилах, предлагаемых Западом, дает тому возможность жить вообще без правил. «Власть над миром – как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре, но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная, – подчеркнул глава государства. – Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств».

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    Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия
    Военный эксперт Сивков: Мобильная установка для «Циркона» сделает его неуязвимым
    		   4 ноября 2022, 12:55
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Сухопутная мобильная установка дает ряд преимуществ в использовании «Циркона», включая скрытность нашей техники. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее стало известно о разработке и изготовлении в «железе» мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон».

    «Мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применениям. Это сокращает время полета и обеспечивает скрытность техники, делая ее практически неуязвимой. Ранее для ракет «Циркон» использовались морские носители. А вот мобильный сухопутный вариант – это новый шаг», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    При этом собеседник отметил, что применять этот вид вооружения целесообразно только в случае острой необходимости. «Это очень дорогостоящее средство и бить им будут, скорее всего, только по весьма важным стратегическим целям – центрам боевого управления, причем правительственного уровня, или по крупным базам», – пояснил он.

    «При этом я не думаю, что подобное оружие будет задействовано на Украине. Применение «Циркона» в спецоперации потребует дополнительной разведки целей и максимально сократит время с момента обнаружения цели до ее поражения буквально до нескольких минут», – отметил Бартош.

    «Циркон» – гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – замечает в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.

    «Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», – заключил Сивков.

    Ранее близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что БРК, как и его предшественник, комплекс «Бастион», будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск».

    В августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты, станет фрегат «Адмирал Горшков».

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    Носович: Зеленский переоценил свое значение для G-20
    Политолог Носович: Зеленский сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность
    		    4 ноября 2022, 11:10
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Приглашение или не приглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 может стать для последнего точкой слома в международной политике, заявил политолог Александр Носович.

    Как написал Носович в своем Telegram-канале, Зеленский сам загнал себя в подобную ситуацию, так же как ранее загнал себя в ситуацию, когда переговоры и мирное решение возможны для всех сторон конфликта, кроме украинского режима, потому что деэскалация равняется демонтажу этого режима.

    «Теперь Зеленский поставил вопрос ребром: либо он, либо Путин. А почему, собственно, он, а не Путин? У Индонезии есть формальное основание пригласить на саммит G20 Путина – Россия входит в Большую двадцатку, и нет формальной необходимости приглашать на него Зеленского – Украина не входит в Большую двадцатку, – рассказал политолог.

    По его словам, страны Запада могут настоять, чтобы Индонезия пригласила Зеленского, а не Путина, но вряд ли станут это делать, потому что с президентом Украины не о чем предметно разговаривать, а членам G20 останется лишь громко выражать солидарность и щедро инвестировать в личный политический капитал украинского лидера. Носович задается вопросом: США и прочим на Украине так уж нужен лично Зеленский?

    «У меня такое ощущение, что кое-кто в Киеве очень сильно себя переоценил и вконец утратил адекватность. Так в борьбе за превращение другого в международного изгоя можно сделать шаг на пути к превращению в изгоя себя самого», – добавил он.

    Ранее Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин, и призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».

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    Украинский пленный рассказал о потерях в «Харьковском наступлении»
    Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в «Харьковском направлении»
    		    4 ноября 2022, 09:35
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, рассказал находящийся в плену в ЛНР военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.

    По его словам, бойцы получают боевое распоряжение «попробовать захватить данную позицию». При этом командованию неважно, сколько будет потерь и попыток. «Роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», – передает РИА «Новости» рассказ пленного.

    Барлян добавил, что от бойцов скрывали, какой ценой был взят прорыв в Харьковском направлении, сколько человек в нем погибло.

    «Даже несмотря на то, что ваши (армия России) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое «Харьковское наступление двигалось». У нас узнать число потерь нереально», – сказал военный.

    Также он рассказал, что иностранные наемники прикрываются украинскими бойцами, как живым щитом.

    «Они (наемники) всегда стоят сзади нас. В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», – заключил Барлян.

    Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. 

    Президент России Владимир Путин считает крайне важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

    «Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.

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    В России оценили газовый «подарок» британского премьера
    Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим
    		    4 ноября 2022, 16:10
    Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.

    «Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.

    «Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.

    Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.

    «Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.

    «Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.

    Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.

    По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.

    Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.

    Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.

    Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. 

    Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.

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    Американский дипломат указал на «самую красную» линию для Москвы
    Дипломат из США Ранделл указал на «самую красную» линию для Москвы
    		    4 ноября 2022, 16:05
    Фото: Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Самым неприемлемым для России в ситуации на Украине может стать вступление этой страны в Североатлантический альянс, заявил бывший руководитель дипмиссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

    «Нетрудно понять, почему Украина – самая красная линия для России», – отметил Ранделл в своей статье для Newsweek, передает РИА «Новости».

    По его словам, Крым имеет для Москвы историческое значение, в случае если бы он стал частью НАТО, это вызвало бы у Кремля реакцию, сопоставимую с реакцией Вашингтона на размещение советских ядерных ракет на Кубе.

    При этом страны альянса специально не обращали внимания на интересы безопасности России, принимая в свои ряды бывшие страны Советского Союза.

    «Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны», – привел Рандел слова американского дипломата Джорджа Кеннана.

    Ранделл призвал остановить войну на Украине и отметил, что Западу следует обсуждать это, включая отмену экономических санкций и нейтралитет Киева.

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    Guardian: Западу придется договариваться с Россией
    Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
    		    4 ноября 2022, 12:05
    Фото: Sven Hoppe/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.

    Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».

    Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.

    Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.

    «Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.

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    Тегеран жестко ответил Байдену на обещание «освободить Иран»
    Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание президента США «освободить» Иран
    		    4 ноября 2022, 13:29
    Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Выступая перед сторонниками исламской революции, президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США «освободить» Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.

    Глава Ирана заметил, что страна была освобождена 43 года назад и сейчас «полна решимости снова не попасть в ваш (США – прим. ВЗГЛЯД) плен, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».

    До этого президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.

    В то же время американские СМИ утверждали, что Иран готовится напасть на союзника американцев – Саудовскую Аравию, В качестве подтверждения приводятся анонимные утечки из Белого дома и появление «красного знамени возмездия» над мечетью в иранском священном городе, что истолковали как признак скорой войны

    Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.  «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.

    Однако Малашенко сомневается в начале такого конфликта в ближайшем будущем.

    В Иране слухи о подготовке нападения опровергли. Тегеран стремится к укреплению стабильности и безопасности и продолжает конструктивное взаимодействие с соседями, передает ТАСС заявление официального представителя Ирана Насера Канани.

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    «Ланцет» поразил украинский военный катер на Днепре
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военный катер в акватории Днепра

    4 ноября 2022, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появилось видео уничтожения российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинского военного катера в акватории Днепра, сообщили СМИ.

    Как передает РИА «Новости», «Ланцет» также поразил американские САУ «Paladin» на Николаево-Криворожском направлении.

    Ранее Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам.

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    В США предостерегли Украину от попыток атаковать Крым
    		    4 ноября 2022, 18:42
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, предупреждают американские СМИ.

    У Киева не хватает вертолетов и других десантных средств, нападение на полуостров сопряжено с риском катастрофического провала, пишет журнал Hill, передает РИА «Новости».

    Авторы напомнили, что Украина пыталась атаковать объекты в Крыму, в том числе провела атаку на Крымский мост и атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.

    Попытка же захвата Крыма станет провалом президента Украины Владимира Зеленского, поскольку полуостров соединен с материком серьезно защищенным участком. Российские военные смогут провести инженерные работы, блокирующие сухопутную кампанию.

    Ранее украинский президент Зеленский признавался, что желает увидеть море в Крыму, но не хочет туда ехать зимой. 

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    Байден пообещал «освободить» Иран
    		    4 ноября 2022, 10:31
    Фото: Bonnie Cash/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя», сообщили СМИ.

    Как передает телеканал C-span, Байден, говоря о ситуации с доступом к здравоохранению для ветеранов армии США, отвлекся и неожиданно перешел на тему Ирана, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших обсудить эту тему, передает ТАСС. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.

    После этого президент США вернулся к теме ветеранов.

    Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.

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    К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
    Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
    		    4 ноября 2022, 11:08
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.

    По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».

    Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.

    Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.

    По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.

    Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».

    В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой

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    Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
    Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
    		    4 ноября 2022, 14:14
    Фото: Михаил Метцель/POOR/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.

    «Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.

    Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.

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    Стало известно о тайной встрече советника Байдена Салливана с Зеленским в Киеве

    4 ноября 2022, 21:26

    Советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан посетил украинскую столицу в пятницу, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

    Салливан в ходе необъявленного визита встретился с Зеленским и с главой его офиса Андреем Ермаком, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    В ходе визита якобы обсуждались подробности нового пакета военной помощи Киеву. Зеленский во время переговоров призывал к поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны.

    Позже Белый дом подтвердил визит Салливана в Киев.

    «Советник Салливан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым и другими, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Пентагон объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него входят 45 модернизированных советских танков Т-72 и сотни бронетранспортеров.

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    Бывший пленный рассказал об издевательствах СБУ над инвалидами
    Освобожденный российский военный рассказал о пытках в плену
    		   4 ноября 2022, 13:28
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Один из российских военных, возвращенных накануне на родину из украинского плена по формуле 107 на 107, рассказал, что украинцы пытали российских военнослужащих, в том числе заставляя приседать инвалидов без ноги, сообщили СМИ.

    Как передает слова бывшего пленного телеканал RT в социальной сети «ВКонтакте», украинцы постоянно давили на психику пленных, заставляя учить украинские песни. По его словам, нацисты заставляли приседать инвалидов без ноги. Он рассказал также, что в спортзале СБУ, бывало, и не выживали из-за пыток и допросов. А после перевода в СИЗО оттуда можно было не вернуться.

    «Постоянно лежали с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто пацанов», – рассказал бывший пленный.

    Он рассказал, что находился в плену семь месяцев и был сначала в киевском СИЗО, а потом в лагере пленных во Львове.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в четверг проводится новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107.

    Напомним, в четверг в Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных, освобожденные в Москве пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства. Также они получат психологическую помощь.

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    Антонов предсказал попытки ограничить цены на газ и металлы из России
    Посол РФ в США Антонов предупредил о риске распространения практики ценовых ограничений на российский газ и металлы
    		    4 ноября 2022, 07:30
    Фото: Marijan Murat/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Продвигаемый Минфином США механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.

    Дипломат предупредил, что разработанный министерством финансов США так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки, а готовность России продавать «черное золото» в убыток – не что иное, как миф с самого начала. Антонов подчеркнул, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет, передает РИА «Новости».

    Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены на российскую нефть.

    Антонов предупредил, что если этот механизм будет все же внедрен, то никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на российский газ, потом – на металлы и, в конечном счете, на любые типы российских товаров, которые заинтересуют западные капиталы.

    Дипломат выразил уверенность, что причиной роста мировых цен на топливо стал «квази-крестовый поход» Соединенных Штатов на углеводородную энергетику, а также запрет на ввоз российских энергоносителей.

    Он обратил внимание, что санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций, уже не поддается подсчету. Так, по его словам, только «черные списки», имеющие отношение к России, включают более 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты.

    Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.

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