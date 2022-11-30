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В МИД рассказали о «зиме» в отношениях с США
Глава департамента МИД Ермаков заявил о холодных отношениях США и России
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Перспектив конструктивного диалога с Соединенными Штатами пока не видно, между Москвой и Вашингтоном холодные официальные отношения, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
По его словам, в ближайшее время в Вашингтоне вряд ли дозреют до конструктива. В данный момент, по мнению Ермакова, «зима» не только за окном, но и в отношениях с США, а «такое время года не благоприятствует процессам роста и созревания», передает РИА «Новости».
До этого Ермаков подчеркнул, что конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности реален при наличии в США адекватного партнера и устремления не переходить «красные линии» Москвы по блоку безопасности.
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.
По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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В Британии назвали условие прекращения помощи Украине Западом
Британский историк Файджес: Запад может перестать помогать Украине в случае победы Трампа на выборах в США в 2024 году
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Запад может перестать помогать Киеву в случае прихода в США к власти в 2024 году 45-го американского президента Дональда Трампа, предположил британский историк, специалист по России Орландо Файджес в интервью Welt.
Эксперт отметил, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом он выразил мнение, что для Украины будет плохо, если победит Трамп, передает РИА «Новости».
Он также заметил, что многое зависит от готовности Запада «идти до конца», так как, по его словам, Москва исходит из того, что Украина для России значит больше, чем для Запада, поэтому Кремль сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. «И боюсь, что это правда», – сказал Файджес.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак допустил возможность увеличения военной помощи Украине от Британии в 2023 году.
Глава МИД КНР: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию
Глава МИД КНР Ван И: Россия и Китай не признают однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир
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Россия и Китай не признают политику грубой силы и однополярную гегемонию, вместе продвигают многополярный мир и отстаивают миропорядок на основе международного права, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства КНР, слова которого приводятся пресс-службой ведомства, Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы. Он выразил уверенность, что эта позиция находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности, передает ТАСС.
Напомним, в конце октября президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии 19-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», выразив уверенность, что рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем. О начале слома гегемонии Запада президент России Владимир Путин объявил 30 сентября в своей речи в Георгиевском зале Кремля.
Ранее в Китае предрекли конец гегемонии США на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и углубления конфликта интересов с Евросоюзом.
США захотели, чтобы Зеленский говорил с Россией с позиции силы
Кирби заявил о намерении США добиться для Зеленского возможности говорить с Россией с позиции силы
США продолжат помогать Киеву, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, когда «будет способен и готов» вести переговоры с Россией, делал это с позиции силы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что вопрос о переговорах должен решить Зеленский, США не собираются его «подталкивать и заставлять». Вашингтон намерен помогать Украине, чтобы ее вооруженные силы «добивались успеха на поле боя», передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
В НАТО наметился раскол из-за позиции в отношении Китая
Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая
Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, заявила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.
В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.
Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.
Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.
Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой.
Эксперт: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
Эксперт Дудаков: Западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань
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Если обострится тайваньский конфликт, у США не хватит мощностей, чтобы в достаточном объеме помогать и Тайваню, и Украине. Поэтому Вашингтон хочет расширить производство военной продукции, увеличив свои бюджетные расходы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сообщили, что в США опасаются нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.
«У США действительно есть определенные проблемы с военно-промышленным комплексом. И дело не в нехватке денег, просто не хватает мощностей. Мы видим, что Штаты истратили немалую часть своих экспортных резервов. К примеру, американцы уже просят Южную Корею произвести и поставить 100 тыс. снарядов калибра 155 мм на Украину», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«С начала конфликта американцы поставили больше 900 тыс. снарядов, и запасы уже подходят к концу. Но быстро нарастить производство боеприпасов не получится. На восполнение потраченного на Украину уйдет больше 20 лет», – отметил собеседник.
«На этом фоне образуется проблема с поставками оружия на Тайвань, который перевооружается с 2019 года. Многое из того, что Тайбэй уже закупил у США, невозможно поставить. Сначала на логистических вопросах сказалась пандемия, а теперь большая часть оружия, причитающегося Тайваню, поставляется на Украину. В таких условиях Тайбэю придется еще несколько лет ждать, пока Вашингтон произведет новые ПТРК Javelin, гаубицы и другое», – полагает эксперт.
«Штаты сейчас хотят нарастить свои мощности, предоставить большие бюджеты Пентагону и военным корпорациям. В перспективе это может привести к тому, что в Вашингтоне будет все больше сторонников постепенного прекращения участия в украинском конфликте и переориентирования на противостояние с Китаем», – считает Дудаков.
«На текущий момент именно Китай рассматривается Вашингтоном как главный оппонент США. Конечно, это не значит, что Штаты завтра уйдут с Украины. Но в перспективе они могут сокращать свое участие в конфликте», – уверен политолог.
«Кроме того, через публикации в СМИ Запад может готовить общество к увеличению военных бюджетов, а также к противостоянию сразу и на Украине, и на Тайване. Вместе с тем одними деньгами не решить всех тех проблем, которые стоят сегодня перед американским ВПК в части нехватки производственных мощностей и персонала», – заключил собеседник.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему на фоне исчерпания запасов оружия у большинства стран НАТО в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
США призвали ускорить строительство в Грузии самого глубоководного порта в Черном море
Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила о «твердой поддержке» ее страной плана строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, этот порт сыграет большую роль в развитии местной экономики и придаст стимул региональным процессам.
Посол сообщила, что располагает информацией о намерении правительства Грузии объявить тендер на строительство этого порта в начале 2023 года.
«Если бы, как это планировалось, порт уже работал, то помогал бы Грузии играть роль в транспортировке грузов между Центральной Азией и Европой», – сказала Келли Дегнан.
По словам посла, интерес к участию в тендере уже проявили «несколько глобальных квалифицированных операторов».
В сентябре правительство Грузии сообщило, что наймет международную консультационную группу для реализации проекта строительства порта в Анаклиа – самого глубоководного на Черном море.
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил тогда, что ряд крупных инвесторов заинтересован построить этот порт. В частности, он назвал инвесторов из Абу-Даби.
«Есть интерес инвесторов из стран Персидского залива и Центральной Азии... Мы хотим получить современную портовую инфраструктуру для развития транзитного потенциала Грузии», – заявлял вице-премьер.
Несколько лет назад проект Анаклийского порта провалился – местный инвестор не выполнил обязательства и не привлек финансирование в объеме 400 млн долларов. В 2019 году оппозиция Грузии обвинила власти в провале «по заказу России» проекта строительства порта в Анаклиа. Банкир Мамука Хазарадзе, курировавший проект, перешел в оппозицию. После этого правительство Грузии начало работу с международными инвесторами.
Начать работу порт глубиной 16 метров должен был в 2020–2021 годах. В целом стоимость проекта ранее была оценена в 2,5 млрд долларов. Порт должны были построить вблизи границы с Абхазией на территории 400 га. В год через этот порт планировалось перевозить до 100 млн тонн грузов. Не исключалось, по данным СМИ, использование порта в военных целях, в том числе судами США и других стран НАТО.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
США заявили о стремлении отделить энергосистему Украины от России
Жан-Пьер сообщила о принимаемых США мерах по отделению энергосистемы Украины от России
Американские власти предпринимают шаги, которые должны способствовать отделению энергосистемы Украины от российской энергии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США и их союзники ищут способы оказать Киеву дополнительную поддержку. По ее словам, Вашингтон помогает в «выработке долгосрочных решений в восстановлении и ремонте сетей». Кроме того, США оказывают поддержку действиям Киева по энергетическому переходу, а также созданию энергосистемы, «отделенной от российской энергии», передает ТАСС.
Напомним, кандидаты в послы США в Эстонии и Латвии Джордж Кент и Кристофер Робинсон заявили в Сенате США, что американские специалисты могли бы ускорить отключение энергосистем стран Прибалтики от России и Белоруссии.
США не поняли причин переноса Россией обсуждения СНВ-3
Кирби заявил о намерении США выяснить причины переноса Россией заседания комиссии по СНВ-3
США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
В рамках комиссии стороны могут обсудить технические и формальные детали исполнения. Переговоры планировали провести 29 ноября – 6 декабря, но Москва перенесла их на более поздний срок. Кирби отметил, что встреча должна была стать первой с начала пандемии, передает РИА «Новости».
Кирби сообщил о намерении США через посольство выяснять, «что произошло». Вашингтон хочет «вернуться к графику как можно скорее». Как сообщил Кирби, пока со стороны России не поступило объяснения причин переноса консультаций.
В Госдепе сообщили, что американская сторона готова провести заседание комиссии «в любые кратчайшие сроки». Решение перенести консультаций Россия приняла в одностороннем порядке, сказали в ведомстве. Указывается, что Москва намерена предложить новые даты.
Напомним, 11 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в конце ноября – начале декабря в Каире состоится заседание двусторонней консультативной комиссии представителей России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях, который регламентирует количество ядерных боеголовок и носителей у сторон.
Американские дипломаты предложили помочь Прибалтике отделить энергосистему от России
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Американские специалисты могли бы ускорить отключение энергосистем стран Прибалтики от России и Белоруссии, заявили кандидаты в послы США в Эстонии и Латвии Джордж Кент и Кристофер Робинсон.
Глава американского государства Джо Байден выдвинул Кента и Робинсона на соответствующие должности. Они приняли участие в слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, посвященных утверждению их кандидатур, передает ТАСС.
Кент назвал «вызовом» сохраняющуюся связь энергосистем стран Прибалтики с Россией и Белоруссией. Он считает, что американские специалисты, опыт и технологии могут помочь Прибалтике ускорить «переключение на европейскую энергосистему», а Эстонии – «быть независимой». По его мнению, на это потребуется несколько лет.
Кент заявил, что Эстония «отказывается от нефти и газа из России до крайних сроков Евросоюза». Он сказал, что для Эстонии такой шаг – дело принципа, страна готова переплачивать за энергоносители.
Робинсон заявил, что США тесно сотрудничают со странами Прибалтики, стремясь поскорее подготовить их к отключению от энергосистем России и Белоруссии. При участии американской стороны в данной сфере осуществляется несколько проектов, сказал он.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония хотят войти в европейскую энергосистему. В связи с этим цены на электроэнергию в Прибалтике уже не первый год стремительно растут.
В США назвали однобоким взгляд Вашингтона на украинский конфликт
Американский разведчик Пиллар назвал однобоким взгляд Вашингтона на украинский конфликт
Подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Общество в США не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад, пишет Пиллар для National Interest. Он пояснил, что происходит это из-за однобокого взгляда на ситуацию.
«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают «хорошие», и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», – приводит его слова Lenta.ru.
Пиллар считает, что Киев и Запад поступают опрометчиво, когда откладывают переговоры. Разведчик уверен, что исход переговоров не гарантирован. Он уверен, что Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине – вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей.
Напомним, удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
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