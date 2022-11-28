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В Британии назвали условие прекращения помощи Украине Западом
Британский историк Файджес: Запад может перестать помогать Украине в случае победы Трампа на выборах в США в 2024 году
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Запад может перестать помогать Киеву в случае прихода в США к власти в 2024 году 45-го американского президента Дональда Трампа, предположил британский историк, специалист по России Орландо Файджес в интервью Welt.
Эксперт отметил, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. При этом он выразил мнение, что для Украины будет плохо, если победит Трамп, передает РИА «Новости».
Он также заметил, что многое зависит от готовности Запада «идти до конца», так как, по его словам, Москва исходит из того, что Украина для России значит больше, чем для Запада, поэтому Кремль сделает ставку на то, что Запад не станет вечно поддерживать Украину. «И боюсь, что это правда», – сказал Файджес.
Ранее в Конгрессе США предупредили об ужесточении надзора за помощью Украине с января 2023 года. Тем временем премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак допустил возможность увеличения военной помощи Украине от Британии в 2023 году.
Криворожская железная дорога выведена из строя на долгое время
Железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена после взрывов
Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
По словам Ситниченко, передвигаться железной дорогой сейчас невозможно, для восстановления потребуется большая, долгая и значительная работа, колеи не будут работать долгое время, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны.
В США раскрыли истинный замысел Байдена на Украине
Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды
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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды, но одновременно с этим вредит американцам, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий отметил, что ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. По его словам, они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, передает РИА «Новости».
Однако, как отметил Карлсон, эта «безумная» стратегия Байдена приводит только к разрушению американской экономики, поскольку из-за высоких цен на энергоносители беднеет средний класс.
«Все процветание нашей страны зависит от энергии. На ней строится наша экономика потребления. Дорогая энергия разрушает нашу экономику – люди беднеют, некоторые из них даже умрут. Это не догадка. Так все и случится», – предупредил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США не дают Украине начать переговоры с Россией.
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В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе
Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей
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НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.
«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.
«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.
Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «Если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».
«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.
«И в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.
«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.
В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».
«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.
На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.
Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.
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Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях
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Российские войска предприняли атаки сразу на нескольких направлениях, следует из сводки Генштаба ВС Украины.
По данным Генштаба ВСУ, ВС России продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, украинская сторона признала, что на Купянском направлении российские военные начали наступать, тогда как раньше находились в обороне. Также идет наступление ВС России на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщается в сводке противника в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской)
При этом накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполе и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, поражены живая сила и военная техника в 158 районах.
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В офисе Зеленского нашли оправдание обстрелам Белгородской области
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя – потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно – потому что это якобы село.
«Когда мне говорят о Белгородской области иностранные журналисты или политики (там же в Белгородской области что-то происходит), я всегда спрашиваю: а вы точно понимаете разницу между городом Киевом и каким-то селом под названием Шебекино? Вы точно понимаете? Это сопоставимые населенные пункты? Там в Шебекино разрушена какая-то ферма, которую постоянно кто-то бомбит», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в ноябре в Белгородской области погибли два человека в результате обстрелов города Шебекино со стороны ВСУ. Отметим, что Шебекино не является селом, это город областного значения.
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Экономист объяснил причину массовых очередей к банкоматам на Украине
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На Украине сообщают о массовых очередях к банкоматам, что обусловлено объявлением Национального банка страны об отказе от дополнительной эмиссии гривны в 2023 году, сообщил экономист Антон Любич.
«Что происходит? Резервы Украины истощены. Инфляция превышает 30%. Падение экономики даже по официальным оценкам и до ударов России по украинской энергетике оценивалось в 35-40% без учета стоимости уничтоженного боевыми действиями имущества. Что в таких условиях может сделать государство для поддержания своей функциональности?» – написал он в своем Telegram-канале.
Любич пояснил, что «государство в лице министерства финансов выпускает облигации, которое оно же, государство, покупает в лице национального банка. Происходит необеспеченная эмиссия национальной валюты. В данном случае – гривны. Товаров меньше, денежных знаков больше – зарплаты и пенсии обесцениваются, но хотя бы выплачиваются».
«Теперь, по сути, Национальный банк Украины объявил об отказе от этого значимого в условиях экономического кризиса источника пополнения бюджета и источника для обеспечения устойчивости банковской системы. Люди вполне рационально отреагировали на это снятием наличных со счетов, чтобы не остаться без денег при возникновении проблем с ликвидностью у обслуживающих банков», – заключил он.
Ранее сообщалось, что украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту).
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Эксперт объяснил цель создания в России надрельефного транспортника
Эксперт Федутинов: Надрельефный транспортник необходим для ускорения военной логистики
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Разрабатываемая в России надрельефная машина может иметь техническое решение, схожее с БПЛА Cormorant, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, комментируя сообщения о разработке в России надрельефной платформы.
По словам Федутинова, боевые действия в последние годы требуют ускоренного снабжения подразделений боеприпасами, провизией и медикаментами, а также оперативной эвакуации раненых.
По этой причине в ведущих технологически развитых армиях мира реализуется ряд проектов, призванных ускорить решение таких задач. Одним из предлагаемых перспективных вариантов эксперт назвал беспилотный аппарат Cormorant (ранее именовался AirMule) израильской компании Tactical Robotics, который может выполнять полеты, в том числе на небольших высотах, а также в условиях городской застройки, благодаря закрытому размещению вентиляторов.
По словам Федутинова, в случае с российской разработкой речь может идти о каком-то похожем техническом решении.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий.
Идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а будет создана платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник.
По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.
Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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В США назвали табу Вашингтона насчет Украины
В Белом доме учли уроки из предыдущих провальных интервенций и поэтому решили отказаться от прямого военного вмешательства в украинский конфликт, пишет американский журнал Atlantic.
В статье Atlantic говорится, что США должны по возможности избегать прямых боевых действий за рубежом и вмешиваться в конфликты только для поддержки народов и стран, готовых сражаться самостоятельно.
По мнению автора, активное участие американских солдат во Вьетнаме в конечном итоге подорвало легитимность южновьетнамского правительства. Все усилия американского персонала оказались напрасны, а ключевые цели не достигнуты, сообщает РИА «Новости».
Напомним, подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
В России решили создать надрельефную машину для доставки грузов и людей в зоне боевых действий
В Минобороны намерены разработать летающую платформу для перевозки людей и грузов в зоне боевых действий
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Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Платформа будет подниматься над поверхностью, и двигаться, огибая рельеф, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, центр перспективного вооружения при 46-м институте Минобороны России развивает концепцию надрельефной платформы, а сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей. Война стала очень быстрой, автомобильная техника не успевает, уточнил источник, передает ТАСС.
Он добавил, что идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а будет создана платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник.
По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.
Британия передала ВСУ высокоточные ракеты Brimstone-2
Минобороны Британии передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2
Министерство обороны Британии предоставило Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone-2, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
В ведомстве сообщили, что Британия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Brimstone-2 с высокоточной системой наведения. Количество переданных ракет не раскрывается. К публикации ведомство прикрепило видео, в котором запечатлена погрузка ракет на самолет британских ВВС, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил опасность британских ракет Brimstone для российских танков на Украине.
Bloomberg: Затягивание конфликта на Украине невыгодно США
Дальнейшее затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США, их издержки могут возрасти, пишет обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
В статье отмечается, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти. В частности, например, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, запасы боеприпасов будут подходить к концу, передает РИА «Новости».
Кроме того, длительный кризис вскроет проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, полагает автор. Он также добавляет, что обострение ситуации вокруг Тайваня повысит интерес администрации Байдена к прекращению военных действий в Европе.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.
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В Раде устыдились из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве
Депутат Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева не работают
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Из проверенных 530 пунктов обогрева в Киеве 20% оказались закрытыми, столичной власти должно быть стыдно за такой результат, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды», – приводит его слова украинское издание «Страна.ua».
Арахамия добавил, что проблему предполагается решить, в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Он пообещал провести работу с городской властью, чтобы «в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы».
Накануне Арахамия заявил, что все киевские «пункты несокрушимости» – места оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии – проверят после жалоб жителей города.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины.
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СМИ: Байден внезапно заглянул в окно к маленьким девочкам
Фото с Байденом, заглянувшим в окно к девочкам, сравнили с фильмом ужасов
Президент США Джо Байден во время рабочей поездки на остров Нантакет заглянул в окно к девочкам, и сфотографировался с ними, сообщили СМИ.
New York Post пишет, что во время прогулки глава Белого дома услышал голоса детей, остановился как вкопанный и заглянул в окно к девочкам. После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.
Снимки Байденом были опубликованы в соцсети. В комментариях люди провели параллель с фильмом «Тишина» (2016) режиссера Майка Флэнегана, подчеркнув, что Байдену не следовало пугать девочек. Некоторые комментаторы назвали фото «жуткими, передает Газета.Ru.
«Как в фильме ужасов. Кто-нибудь, спасите детей» – написал один из комментаторов.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готовится к проведению ежегодной оценки здоровья, позже обнародуют результаты, но пока американский лидер в хорошем состоянии.