Путин провел телефонные переговоры с Алиевым

Путин начал встречу с матерями участвующих в СВО военных

Президент Владимир Путин начал встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

На мероприятие приглашены женщины от Дальнего Востока до Донбасса, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Также во встрече принимают участие матери, сыновья которых тяжело ранены или погибли, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор будет обстоятельным, ожидается свободная беседа без конкретной повестки.

Он пояснил, что открытость встречи будет зависеть от желания участниц. Первое обращение президента будет опубликовано, а решение об открытости остальной части встречи будут принимать сами матери.

По его словам, пока нет решений, будут ли встречи Путина с мамами военных регулярными. «Пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», – приводит его слова ТАСС.

7 ноября Путин говорил, что обязательно встретится с людьми ради разговора о поддержке мобилизованных, чтобы услышать их, иметь обратную связь. Отвечая на вопрос, является ли встреча президента с матерями военнослужащих как раз таким мероприятием, Песков сказал, что это будет один из контактов такого рода. Он при этом подчеркнул, что «президент часто проводит такие встречи [по поддержке мобилизованных], они не все публичные». «В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – пояснил пресс-секретарь.

Путин неоднократно говорил, что поддержка участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, – это святая обязанность всех уровней власти, от муниципального до федерального. По его словам, «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». Вдвойне ценным президент называл подключение к этой работе не только властей, но и волонтеров. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – отмечал президент.

Как подчеркивал Путин, все участники специальной военной операции – герои и относиться к ним нужно как к героям. «Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», – говорил президент.