Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Путин и Алиев обсудили реализацию достигнутых договоренностей по урегулированию в Карабахе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили реализацию достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей Москвы, Баку и Еревана, сообщила пресс-служба Кремля.

Также они обсудили предыдущие совместные заявления трех стран на высшем уровне. В ходе разговора подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе, говорится на сайте Кремля.

Обсуждены также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.

Ранее российский лидер указал, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет.

На трехсторонней встрече в Сочи был согласован текст совместного заявления президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.