Путин: Россия стремится к увеличению продолжительности жизни до 80 лет

Российское руководство намерено нарастить среднюю продолжительность жизни граждан до 80 лет, для этого может применяться и технология искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

«Здравоохранение – важнейшее направление деятельности любого государства, но продолжительность и качество жизни человека – это такой агрегированный, обобщенный показатель работы государства по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере. Безусловно, вхождение в клуб «80 плюс» – эта задача у нас остается», – цитирует главу государства ТАСС.

Правительство России будет к этому стремиться, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что в 2022 году план по увеличению показателя продолжительности жизни будет перевыполнен.