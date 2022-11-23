Эксперт: Началом операции на севере Сирии Эрдоган ставит США в неудобную ситуацию

Востоковед Семенов: Эрдоган вряд ли откажется от силового решения курдского вопроса на севере Сирии

Эрдоган увязывает теракт в Стамбуле с теми формированиями на севере Сирии, которым Штаты поставляют вооружение. И если Вашингтон начнет слишком активно защищать курдов, то может дойти до разрыва между Турцией и США, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Тайип Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом».

«Цель турецкой операции в Сирии, вероятно, будет соответствовать той, которая была заявлена еще в 2019 году – создание на сирийской территории вдоль границы с Турцией зоны безопасности в 32 километра. Анкара от этой цели никогда не отступала. И Эрдоган никогда не говорил, что все задачи выполнены», – сказал востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Да, были Сочинские соглашения, но каждый раз, когда у президента Турции возникали какие-то опасения, он вновь говорил о создании зоны безопасности силой. В данном случае ничего нового мы не увидим», – отметил эксперт.

«Но есть проблемы, связанные с сирийским суверенитетом, поскольку операция будет проводиться турками на территории Сирии. И эту землю по идее должен был контролировать Дамаск. Но если он не в состоянии обеспечить свой контроль, потому что там находятся американские военные базы и оттуда наносятся атаки на Турцию, то все становится гораздо сложнее. И отсылки к суверенитету будет недостаточно», – добавил собеседник.

«Тут либо Асад должен сам начать проводить операцию, а не вести какие-то закулисные переговоры с курдами, либо искать какие-то другие варианты решения проблемы. К слову, курды в этой ситуации сидят на двух стульях, пользуясь покровительством США и посредничеством России в сложных ситуациях», – уточнил эксперт.

При этом Анкара будет продавливать идею с проведением военной операции. «И я не уверен, что Москва заинтересована в том, чтобы предотвращать ее силовыми методами. Мы, скорее всего, будем делать ставку на дипломатическое урегулирование. Причем сама операция обернется вхождением военных на территорию Сирию. Скорее всего, это будут турецкие войска и союзники», – предположил Семенов.

«Вместе с тем, если операцию начнет сама Турция, то Вашингтон не станет наносить удары по своему партнеру по НАТО. Но если Анкара прибегнет к войне руками своих союзников с территории Сирии, то может быть все что угодно. Но надо понимать, что Штаты тоже оказались в спорной ситуации», – продолжил собеседник.

«Сейчас не очень понятно, насколько им в нынешних условиях надо занимать такую жесткую позицию. Ведь Эрдоган может ветировать процедуру вхождения Швеции в НАТО. Также он имеет ряд других рычагов. Особенно на фоне теракта в Стамбуле, который Эрдоган увязывает с теми формированиями, которым Штаты поставляют вооружение. И если Вашингтон начнет слишком активно защищать курдов, то может дойти до разрыва между Турцией и США», – пояснил эксперт.

«Что касается заявления Эрдогана о готовности встретиться с Асадом, то это будет, скорее, встреча на перспективу. Вопрос курдов, вероятно, обсуждаться не будет. Если абстрагироваться от курдов, то встреча – это единственная возможность как-то урегулировать сирийскую проблему», – заключил Семенов.

Ранее Эрдоган заявил, что операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются «только началом», Турция намерена обеспечить безопасность своих границ. При этом в воскресенье Турция провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.

Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии. В то же время Россия попыталась убедить Турцию воздержаться от наземной операции. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Сам же Эрдоган на этом фоне заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он также добавил, что вооруженные силы страны намерены очистить от курдских боевиков сирийские регионы Тель-Рифат, Манбидж и Айн-аль-Араб.

Также известно о том, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке.

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