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Обвиняемого в убийстве таксиста из Киргизии арестовали в Москве
Обвиняемый в убийстве таксиста из Киргизии арестован на два месяца в Москве
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Суд в Москве взял под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста из Киргизии на северо-западе столицы, проверяется его причастность к другим преступлениям, сообщили в городской прокуратуре.
Ранее судимый мужчина, обвиняемый в убийстве таксиста, был отправлен судом под стражу до конца января следующего года, передает РИА «Новости».
В прокуратуре уточнили, что мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям на территории столичного региона, уточняется в релизе.
Водителя задушили ремнем безопасности во дворе жилого дома, у него украли банковскую карту и 5 тыс. рублей наличными. В МИД Киргизии сообщили, что убитый является гражданином данной страны.
Ранее в Москве клиент элитного такси зарезал водителя, продал украденный Maybach и скрылся, его задержали в Краснодарском крае.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
Берлин объяснил обращение Шольца к Путину на ты
Представитель кабмина Германии Хебештрайт сообщил, что Шольц при общении с Путиным обращается к президенту России на Вы
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт объяснил, почему, призывая прекратить спецоперацию на Украине, канцлер Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину на ты.
Хебештрайт заверил, что Шольц с Путиным общаются «не на ты, а на Вы». Обращение на ты, по мнению Хебештрайта, было риторической фигурой. Он также призвал не «выносить никаких суждений» из-за того, что Шольц несколько раз называл Путина только по фамилии, без упоминания должности, передает РИА «Новости».
Напомним, Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20, а также заявил, что собирается продолжить диалог с главой Российского государства.
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»
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Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венгрии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.
Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
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Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Цена газа выросла на фоне заявления Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
Цена газа в Европе увеличилась на 2,2% в ответ на заявление Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
После заявления Газпрома об оседании российского газа на Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1282 долларов за 1 тыс. куб. м, или 120 595 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовгазом».
Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.
По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».
Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.
Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.
Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Президент Польши Дуда заявил пранкерам Вовану и Лексусу о нежелании воевать с Россией
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Глава Польши Анджей Дуда в день падения ракеты в Пшеводуве в диалоге с «французским лидером Эммануэлем Макроном», которым представились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), заявил, что из-за случившегося не желал бы дойти до «войны с Россией».
Опубликована видеозапись, согласно которой Дуда рассказал, что ведет себя «крайне осторожно», так как Польше «не нужна война с Россией», передает ТАСС.
Также Дуда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда уверял его в том, что в происходящем виновата только Россия.
При этом сам польский лидер признал, что боится ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
Напомним, Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД писала о разрушительной силе лжи Зеленского для НАТО.
Сам Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Газпром заявил об оседании на Украине российского газа для Молдавии
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Концерн «Газпром» зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовгазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.
При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа.
«При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
Санду призвала ЕС ввести санкции против граждан Молдавии
Санду призвала ЕС включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков
ЕС должен последовать примеру США и включить в санкционный список молдавских оппозиционных политиков, заявила президент Молдавии Майя Санду.
Санду сказала, что эти политики стремятся дестабилизировать ситуацию в Молдавии и регионе, поэтому против них надо ввести санкции. Она обвинила оппозиционных политиков в воровстве государственных средств и назвала их высокопоставленными коррумпированными преступниками. По словам Санду, эти политики создают угрозу для стабильности и демократии.
По ее версии, одна из таких групп якобы «напрямую финансируется из России». Санду сказала, что Москва желает «отомстить» Кишиневу за поддержку Украины и «европейский выбор», передает ТАСС.
Напомним, власти Молдавии решили узаконить санкции США против молдавских граждан. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции США против молдавских граждан попыткой повлиять на российско-молдавские отношения.
В России оценили удары Турции по военному центру США в Сирии
Востоковед Вавилов: США не оставят без внимания турецкие удары по своим объектам в Сирии
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Турция остается важным партнером для Москвы и Вашингтона. Поэтому ссориться с Эрдоганом из-за курдов ни одна из сторон не станет. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Александр Вавилов и Алексей Малашенко. Ранее Турция нанесла удар по американскому центру подготовки курдских бойцов в Сирии на фоне обвинений в адрес Москвы и Вашингтона из-за ситуации на севере республики.
«Американцы, безусловно, не оставят без внимания удар Турции по центру подготовки курдских бойцов в Сирии. Однако ракетных ударов я бы не ждал. Анкара остается для Вашингтона, несмотря на все трудности, важнейшим партнером по НАТО. Вероятно, в ближайшее время мы услышим много шума на этом направлении, будет немало пропагандистской возни», – предположил профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
«Но в целом все останется на своих местах, поскольку для Турции курдские формирования и боевики представляют достаточно серьезную угрозу. Даже с учетом тех ударов, которые наносятся по их формированиям. И турки от этого противодействия точно не откажутся», – уверен собеседник.
«Что касается обвинений Эрдогана в адрес Москвы о несоблюдении Сочинских соглашений 2019 года, то тут тоже не стоит ожидать каких-то резких реакций. Турция для нас остается достаточно серьезным партнером. И об этом говорил Владимир Путин», – отмечает востоковед.
Вавилов не исключил, что курдский вопрос будет подниматься в рамках Астанинского формата, заседание которого намечено на вторник и среду. «Вероятнее всего, мы вновь подтвердим свою позицию о необходимости бороться с терроризмом. Но мы также дадим понять, что курды, как единственная многомиллионная нация, не имеющая государственности, вправе отстаивать свои интересы», – пояснил эксперт.
«Не исключаю, что в скором времени сами курды вспомнят предложения Москвы помочь в урегулировании своих проблем с Дамаском и Анкарой. У нас с ними достаточно близкие отношения. И Россия выступает за то, чтобы интересы всех сторон были соблюдены. Но курды смотрят по обстановке и зачастую принимают ту сторону, которая им выгодна в конкретный период времени», – подчеркивает Вавилов.
В свою очередь руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что обвинения Эрдогана никак не скажутся на политике Вашингтона в части курдского вопроса. «Американцы действительно помогают курдам. Но они оказывают поддержку не «Рабочей партии Курдистана», а всему движению за автономию и, что называется, за все хорошее. Это продолжается десятилетиями», – говорит он.
Эксперт также уверен, что решить проблему с курдами практически невозможно. «Создавать условное Курдское государство – бред. Давать им автономию? Непонятно, какую конкретно и как. Напомню, что Башар Асад, как только пришел к власти, пытался сделать нечто подобное, но не получилось», – отметил собеседник.
«Претензии Эрдогана к России тоже понятны. Турция утверждает, что ракетные удары были нанесены по террористам, к которым Москва относится не так жестко, как хотелось бы Анкаре. Эрдогана это очень раздражает. Дело в том, что российско-турецкое сотрудничество с каждым годом все больше разрастается, но такие болезненные вопросы тормозят это развитие», – предполагает востоковед.
Малашенко также настаивает на том, что в ближайшее время в курдском вопросе не стоит ожидать кардинальных изменений. «Это большая международная проблема. И для того, чтобы как-то обсудить этот вопрос, необходимо провести встречу, на которой будут присутствовать все заинтересованные стороны. Но нынешняя международная обстановка пока не позволяет этого сделать», – пояснил он.
«Ситуацию осложняет тот факт, что курды – не едины. То есть фактически не очень понятно, с кем говорить, не с «Рабочей партией Курдистана» же. Вероятно, это тот случай, когда и Москве, и Вашингтону стоит немножко помолчать. Ни критика в адрес Эрдогана, ни оправдания не возымеют никаких результатов», – заключил Малашенко.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке. Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются.
На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался, что Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям в Сирии, а Россия не выполняет свою часть Сочинских соглашений 2019 года.
По словам турецкого лидера, США, будучи союзником Турции по НАТО, за последние годы направили «тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы». Он указал, что подобную политику проводит уже не первая администрация в Белом доме: «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и далее с Байденом».
Анкара считает, что поддержка, которую США оказывают «террористам» в Сирии, создает угрозу для южных границ Турции. Как заявил Эрдоган, Турция предупреждала США, что предпримет ответные действия, Вашингтону при этом нечем отвечать Анкаре.
Эрдоган заявил, что у Турции также есть договоренность с российской стороной, заключенная в Сочи в 2019 году. По его словам, на России «лежит ответственность за очистку региона от террористов». «К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», – сказал он.
По словам президента Турции, в этом для Анкары «нет никаких ограничений», продолжение военной операции остается на повестке дня. Турецкая армия «делала все необходимое с земли и с воздуха» и намерена «делать это и впредь», сказал он.
В свою очередь спецпредставитель российского лидера по Сирии Александр Лаврентьев призвал Турцию не допускать эскалации напряженности по сирийскому вопросу и сдерживаться от ударов по ее территории.
Во время очередного этапа переговоров по урегулированию ситуации в Астане он отметил, что необходимо продолжить изучать мирные решения «курдского вопроса». По его словам, удары Турции по Сирии и Ираку были последствием провокации терактом в Стамбуле 13 ноября. Он также добавил, что Москва с начала 2022 года предприняла множество шагов, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии.
Представитель президента подчеркнул, что работу с терроризмом необходимо продолжать и призвал западные страны и международной сообщество сделать конкретные шаги по сдерживанию террористической деятельности. Лаврентьев добавил, что западные страны таким образом используют Сирию для создания дополнительного боевого фронта с Россией.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдоган перешел к одновременной критике России и США в контексте конфликта в Сирии.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Названы принимающие карты «Мир» страны
Директор системы платежных карт «Мир» назвал продолжающие принимать их страны
Турецкие банки прекратили обслуживание карты «Мир», при этом ряд других стран продолжают сотрудничество с платежной системой, среди них банки Армении, Белоруссии, Киргизии, рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.
Он пояснил, что турецкий рынок функционировал, пока не возникла угроза вторичных санкций для турецких банков. Они перестали принимать карты «Мир», но несмотря на это, за период с февраля по сентябрь карта «Мир» была полноценным международным платежным инструментом и продолжает им оставаться, передает РИА «Новости».
«Такие страны, как Белоруссия, Армения, Киргизия, и целый ряд других стран продолжают не просто работать с нашей платежной системой, они продолжают работать с ней активно, развивать технологии, развивать сервисы», – добавил Комлев.
Напомним, ряд крупных российских банков приступили к подготовке по внедрению своих POS-терминалов для приема карт «Мир» в обход существующих санкций со стороны США. В конце сентября от обслуживания карт «Мир» отказались турецкие банки.