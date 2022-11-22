Ледяной дождь в Москве не сказался на вылетах самолетов

В столичных аэропортах нет массовых задержек и отмен рейсов из-за ледяного дождя в городе, задержаны и отменены порядка 30 рейсов, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково были задержано только три рейса, четыре отменено, в Домодедово задержано 10 рейсов, 16 отменено, в Шереметьево задержано семь рейсов, шесть отменено, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

Ранее Росавиация предупреждала, что аэропорты города в условиях плохой погоды работают в штатном режиме.

В пресс-службе «Аэроэкспресса» заверили, что поезда и экспресс-автобусы между Москвой и аэропортами работают в штатном режиме.

В компании отметили, что каждый год перед зимой проводится проверка электропоездов, автобусов и терминалов, их готовят к работе в низких температурах. Токоприемники электропоездов обрабатывают антигололедной смазкой.

Между тем в пресс-службе московского департамента ГОЧСиПБ сообщили, что ледяной дождь продолжится до конца дня. Возможны налипание мокрого снега и гололед.

Спасатели советуют жителям города не стоять у линий электропередач, деревьев и шатких конструкций, водителям следует двигаться аккуратно.