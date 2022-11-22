Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре военным действием Киева против РПЦ

СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре

«Страна.ua»: СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую лавру

Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ. По их сведениям, проводятся «работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».

Как сообщает издание «Страна.ua», СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре.

По информации издания, СБУ, нацполиция и нацгвардия в лавре проводят контрразведывательные мероприятия в рамках «работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».

СБУ заявляет: целью мероприятий является проверка данных о якобы использовании помещений УПЦ для укрывательств диверсионно-разведывательных групп в целях хранения оружия, а также «недопущение использования как ячейки «русского мира».

Правоохранители ищут запрещенные к обращению предметы и проверяют лиц на территории лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся «за Россию», и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений.

Напомним, в лавре сообщили, что священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отец Захарий отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России», хотя он ее не слышал.