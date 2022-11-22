Кириенко проверил исполнение поручений президента по Донбассу

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным посетили школы, где была организована бесплатная диспансеризация для учащихся, а также пообщался с демобилизованными студентами.

По информации медработников, ежедневно удается проверить состояние здоровья 60–65 детей. Отмечается, что в ходе медосмотров были выявлены заболевания, требующие госпитализации 512 человек. По словам министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, до конца мая следующего года планируется обследовать 246 тыс. школьников.

По итогам поездки первый заместитель руководителя администрации президента предложил наладить более тесную связь с родителями и волонтерами, чтобы каждому ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Кириенко и Пушилин пообщались со школьниками и родителями, узнали про организацию учебного процесса и встретились с демобилизованными студентами донецких вузов.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России.

Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.