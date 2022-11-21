Столтенберг объяснил отказ НАТО создать бесполетную зону в зоне СВО

НАТО не пытается создать бесполетную зону, так как страны альянса не хотят стать стороной конфликта на Украине, при этом блок передает средства ПВО Киеву, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

Он пояснил, что, если страны НАТО начнут размещать войска на Украине, они станут частью конфликта. При этом альянс полон решимости помочь Украине защищать свое воздушное пространство. Именно поэтому НАТО поставляет системы ПВО Киеву, а также оказывает помощь в подготовке военных для использования систем ПВО, лидирующую роль в этих усилиях играет Великобритания, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что в условиях интенсивных российских ударов странам НАТО необходимо расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину.