Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба

Эрдоган: Турция становится хабом по газу

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду подтвердил планы создания на территории его страны международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа.

Как сказал Эрдоган, выступая в парламенте, в то время, как многие страны, готовятся к ограничению себя в энергии, Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. По его словам, экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через территорию Турции, передает ТАСС.

«Пусть все, кто критикует нас за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, возьмет с нас пример», – заявил турецкий лидер.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.

Напомним, как ранее заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба.