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2 ноября, среда | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
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Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба
Эрдоган: Турция становится хабом по газу
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Президент Турции Тайип Эрдоган в среду подтвердил планы создания на территории его страны международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа.
Как сказал Эрдоган, выступая в парламенте, в то время, как многие страны, готовятся к ограничению себя в энергии, Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. По его словам, экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через территорию Турции, передает ТАСС.
«Пусть все, кто критикует нас за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, возьмет с нас пример», – заявил турецкий лидер.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, как ранее заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба.
Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
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Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
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Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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Шольц и Эрдоган осудили «ядерную риторику» России
Представители властей Германии и Турции назвали безответственной «ядерную риторику» России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили «ядерную риторику» России, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По его словам, лидеры стран сошлись во мнении, что «ядерная риторика» России безответственна. Шольц при этом решительно отверг обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую «грязную бомбу», передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также лидеры стран затронули в своей беседе «зерновую сделку». Канцлер Германии высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.
Ранее в Восточной Германии проходили антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Так, в нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина.
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.
Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Украина заверила Турцию в отсутствии опасений по безопасности «зернового» коридора
Турция проинформировала министра обороны России Сергея Шойгу об украинской позиции по «зерновой сделке», Киев заявил об отсутствии опасений по безопасности коридора, сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар.
В интервью газете Milliyet министр заявил, что Турция провела переговоры с украинскими министрами, провела необходимую работу и передала Шойгу, что причин для беспокойства нет, передает РИА «Новости».
По словам Акара, на встречах со своими собеседниками был поднят вопрос о том, что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта.
«Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», – заявил министр обороны Турции.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
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Анонсированы переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским по «зерновой сделке»
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации с «зерновой сделкой», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Эрдоган намерен провести переговоры в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
В Германии назвали ошибочным утверждение об отсутствии сотрудничества с Россией в будущем
Премьер Саксонии Кречмер: Утверждения о том, что никогда больше не будет сотрудничества с Россией, являются ошибкой
Заявления ряда немецких политиков о том, что больше никогда не будет сотрудничества с Россией, в том числе в газовой сфере, являются ошибочными, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Эн-тэ-фау.
Он заявил о важности заключения долгосрочных соглашений на поставки газа, а также обратил внимание на возможность изучения собственных месторождений в будущем, передает ТАСС.
По словам Кречмера, после разрешения конфликта на Украине необходимо иметь перспективу.
«На мой взгляд, это будет ответом на высказывания о том, что «больше никогда ни в коем случае [не будет сотрудничества с РФ]», «ни при каких обстоятельствах» отношений с Россией. Я считаю, что это идет вразрез с историей, геополитически ошибочно», – сказал Кречмер.
Турция оценила ситуацию с «зерновой сделкой»
Министр обороны Турции Акар выразил уверенность в возобновлении реализации «зерновой сделки»
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Анкара считает, что реализация «зерновой сделки» будет продолжена, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Акар призвал «не путать отгрузку зерна с условиями конфликта». По его словам, эти вопросы нужно рассматривать отдельно, избегать деструктивных мер и провокаций. Он выразил надежду, что «зерно будет загружаться из украинских портов, транспортироваться по обозначенному коридору, совместно контролироваться в Стамбуле», передает ТАСС.
Он сообщил, что «российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов». При этом Турция прилагает «усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника». Кроме того, сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины. «Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами», – сказал министр.
Как считает Акар, по аналогии с зерновым коридором можно решить еще ряд вопросов путем переговоров. Турция передала Киеву сведения об озабоченности Москвы в связи с нападением в Севастополе 29 октября, а также «поделилась» собственными «взглядами» с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Акар сообщил, что украинская сторона «сделала заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей». «Они также были переданы нам в письменном виде», – сообщил министр.
Акар указал, что в соответствии с договоренностями «из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи». По его словам, глава Минобороны России Сергей Шойгу ведет переговоры в Москве «в рамках предоставленной» Анкарой информации. Турция ожидает ответа российской стороны, Анкара хочет, чтобы «соглашение продолжало действовать и перевозки зерна были сохранены».
Источник в Стамбуле сообщил, что турецкая сторона намерена проинформировать Москву об ответе Киева. По словам источника, Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом на всех уровнях.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Турция сообщила о совместной работе с Россией по созданию газового хаба
Глава МИД Турции сообщил об активной совместной работе российских и турецких Минэнерго
Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в данный момент ведется анализ, который поможет понять потребности. Уточняется, что это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. Более того, турецкий МИД выясняет потребности в газе в Европе, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.
Новак сообщил о планах согласования проектов Газпрома в Иране в этом году
Вице-премьер Новак сообщил о выходе на этап согласования проектов Газпрома в Иране
Компания «Газпром» выйдет на согласование технологических параметров проектов в Иране к концу ноября, тогда же могут быть подписаны контракты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Надеемся, к концу ноября уже будут подписаны соглашения и контракты», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что после подписания контрактов появятся конкретные месторождения и цифры.
19 июля Иранская национальная нефтяная компания и Газпром подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество и разработку нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализацию крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий по «зерновому коридору»
Лавров и Чавушоглу отметили необходимость получения гарантий по «зерновому коридору»
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили во время телефонного разговора необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях.
«Министры подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление «Черноморской зерновой инициативы» генсекретаря ООН», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее Лавров и Чавушоглу уже обсуждали вопрос «зерновой сделки».
Во вторник сообщалось, что Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней.
Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы «зерновой сделки»
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Акаром вопросы «зерновой сделки»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки», сообщили в Министерстве обороны России.
В предыдущий раз тему перевозки зерна по Черному морю главы оборонных ведомств обсуждали в понедельник, 31 октября, передает ТАСС.
По данным российского ведомства, было продолжено «обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы».
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел переговоры по телефону с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
Эрдоган заявил о возобновлении вывоза зерна с Украины
Эрдоган: Вывоз зерна с Украины по гуманитарному коридору возобновлен
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Как сказал Эрдоган в парламенте, сославшись на телефонный разговор глав Минобороны Турции и России, в ходе которого было сообщено о возобновлении поставок зерна, начиная с 12.00 среды поставки зерна возобновляются, передает ТАСС.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Эрдоган допустил референдум по хиджабам в Турции
Президент Турции Эрдоган не исключил проведение референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба
Не исключено проведение общенационального референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба, если не будут приняты соответствующие поправки в конституцию, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Эрдоган заявил, что пакет поправок в конституцию подготовлен, начались обсуждения с другими партиями.
«Все зависит от итогов переговоров. Если складывающаяся картина не позволит принять поправки, мы готовы к различным шагам, в том числе к проведению референдума», – цитирует ТАСС президента Турции.
Ранее Эрдоган уже предлагал закрепить в конституции Турции право женщин носить хиджаб или провести референдум.
Долгое время в Турции свободное ношение хиджабов было запрещено. В 2010 году хиджаб разрешили носить в университетах, а в 2013 году – и в государственных учреждениях. Инициатором пересмотра отношения к хиджабу стала правящая Партия справедливости и развития.
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