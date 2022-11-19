Мать Саакашвили сообщила о выявленных в теле сына тяжелых металлах

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути.

Сейчас Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Его перевели туда в мае 2022 года. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья Саакашвили, но пока результата нет.

«Обнаружена ртуть <...>, так же есть барий, таллий. Как они попали, неизвестно», – передает РИА «Новости» слова матери.

По ее словам, в отчете медэкспертов несколько раз упомянута деменция.

Адвокаты и врачи утверждают, что у того подозрения на туберкулез и деменцию, а также обнаружились еще десятки заболеваний, что грозит смертью бывшему президенту.